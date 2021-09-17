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100 тисяч гривень отримають понад 70 українців, яких Росія незаконно позбавила волі

П'ятниця, 17 вересня 2021, 03:58
Фото: МінТОТ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій постановило виплатити 100 тисяч гривень 72 українцям, незаконно позбавленим волі Російською Федерацією.

Джерело: МінТОТ

Дослівно: "Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист на своєму засіданні 16 вересня 2021 року ухвалила відповідні рішення щодо 72 українських громадян".

Деталі: Мова йде про українців, які опинилися у полоні в різні роки з початку збройної агресії РФ проти України – з 2014 року та були звільнені або досі незаконно утримуються країною-окупантом та/або її окупаційними режимами.

Зокрема, 6 родин незаконно ув’язнених окупаційною адміністрацією РФ та/або органами влади РФ українських громадян, які наразі знаходяться за ґратами, отримають виплати на правову допомогу у розмірі 100 тис. гривень кожен.

Окрім цього, ще 66 українців, раніше звільнених з російського полону, визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Всі вони також отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тис. гривень кожен.

Українська правда
Теми: МінТОТ
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