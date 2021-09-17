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100 тысяч гривен получат более 70 украинцев, которых Россия незаконно лишила свободы

Пятница, 17 сентября 2021, 03:58
Фото: МинТОТ

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий постановило выплатить 100 тысяч гривен 72 украинца, незаконно лишенные свободы Российской Федерацией.

Источник: МинТОТ

Дословно: "Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц бывшими лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту на своем заседании 16 сентября 2021 приняла соответствующие решения по 72 украинских граждан ".

Детали: Речь идет об украинцах, оказавшихся в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины – с 2014 года и были освобождены или еще незаконно содержатся страной-оккупантом и / или ее оккупационными режимами.

В частности, 6 семей незаконно заключенных оккупационной администрацией РФ и / или органами власти РФ украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой, получат выплаты на правовую помощь в размере 100 тыс. гривен каждый.

Кроме этого, еще 66 украинцев, ранее уволенных из русского плена, признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Все они также получат одноразовую денежную помощь в размере 100 тыс. гривен каждый.

Украинская правда
Темы: МВОТ
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