100 тысяч гривен получат более 70 украинцев, которых Россия незаконно лишила свободы
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий постановило выплатить 100 тысяч гривен 72 украинца, незаконно лишенные свободы Российской Федерацией.
Источник: МинТОТ
Дословно: "Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц бывшими лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту на своем заседании 16 сентября 2021 приняла соответствующие решения по 72 украинских граждан ".
Детали: Речь идет об украинцах, оказавшихся в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины – с 2014 года и были освобождены или еще незаконно содержатся страной-оккупантом и / или ее оккупационными режимами.
В частности, 6 семей незаконно заключенных оккупационной администрацией РФ и / или органами власти РФ украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой, получат выплаты на правовую помощь в размере 100 тыс. гривен каждый.
Кроме этого, еще 66 украинцев, ранее уволенных из русского плена, признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Все они также получат одноразовую денежную помощь в размере 100 тыс. гривен каждый.