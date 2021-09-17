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Окупанти з безпілотників обстріляли Щастя

П'ятниця, 17 вересня 2021, 07:53
Фото: штаб ООС

За добу 16 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Тарамчук противник двічі обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру та артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.

В районі населеного пункту Піски російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

На Луганщині ворог двічі застосував безпілотники типу "Квадрокоптер", за допомогою яких здійснив обстріл населеного пункту Щастя.

Крім того, по Щастю ворог застосував міномети 82 калібру, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі.

Внаслідок обстрілу один місцевий житель дістав поранення. Стан його здоров’я – задовільний.

Золоте-4 окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед українських захисників немає.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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