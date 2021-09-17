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Оккупанты с беспилотников обстреляли Счастье

Пятница, 17 сентября 2021, 07:53
Фото: штаб ООС

За сутки 16 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.

В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.

Кроме того, по Счастью враг применил минометы 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили.

В результате обстрела один местный житель получил ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Золотое-4 оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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