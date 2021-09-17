Оккупанты с беспилотников обстреляли Счастье
За сутки 16 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.
В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.
На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.
Кроме того, по Счастью враг применил минометы 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили.
В результате обстрела один местный житель получил ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Золотое-4 оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских защитников нет.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.