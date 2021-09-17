6 624 больных COVID за сутки, второй день подряд больше всего не в Киеве

16 сентября в Украине зафиксировали 6 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 568 человек, за сутки умерли 99 больных, выздоровели 1 914 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в этот четверг зарегистрировали в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киев (426).

Накануне Киев был на четвертом месте по количеству выявленных за сутки больных (362): больше было во Львовской (552), Харьковской (498) и Днепропетровской (415) областях. До этого столица лидировала в антирейтинге много недель.

Среди всех 6 624 выявленных 16 сентября больных – 677 детей и 105 медработников.

За последние сутки протестировано: методом ПЦР – 35 171 человека, методом ИФА – 8 230 человек, экспресс-тестами – 31 879 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 338 164 человек, из них 2 228 543 лица выздоровели, а 54 750 человек умерли.

Напомним: За сутки 15 сентября в мире диагностировали более 571 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии.

По суточной смертности от COVID-19 Украина занимает 3 место в Европе.

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