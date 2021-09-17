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Верховний суд каже, що скасував вирок екссудді через процедурні порушення

П'ятниця, 17 вересня 2021, 12:30
Фото з khpg.org

Верховний суд заявляє, що скасував звинувачувальний вирок колишньому судді Апеляційного суду Черкаської області Володимиру Пономаренку і закрив провадження щодо нього через "грубе порушення прокурором САП норм КПК України".

Джерело: сайт Верховного суду

Деталі: Верховний суд не називає імені фігуранта справи, але номер справи збігається. 

15 вересня 2021 року колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду у справі №711/3111/19 (провадження №51-2890км19) розглянула касаційні скарги засудженого та його захисника на вирок Вищого антикорупційного суду та ухвалу Апеляційної палати ВАКС.

Колегія суддів Касаційного кримінального суду (ККС ВС) скасувала ці судові рішення та закрила кримінальне провадження за обвинуваченням особи у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

"Як установив ККС ВС, у цьому кримінальному провадженні було істотно порушено вимоги КПК України, які полягають, зокрема, у тому, що обвинувальний акт направлено до суду після закінчення строків досудового розслідування", – йдеться у повідомленні. 

"ККС ВС дійшов висновку, що закінчення строку досудового розслідування законодавець пов’язує зі зверненням з обвинувальним актом до суду (його фактичним направленням). А тому в межах строку досудового розслідування обвинувальний акт має бути не лише складено, затверджено та вручено, а й безпосередньо направлено на адресу суду", – наголошують у Верховному суді.

На думку суддів ВС, "направлення прокурором обвинувального акта після закінчення досудового розслідування до суду виключає набуття особою процесуального статусу обвинуваченого (підсудного), а отже, унеможливлює розгляд у суді кримінального провадження по суті та спричинює закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України".

"Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 412 КПК України судове рішення скасовується, якщо суд, маючи всі підстави для закриття кримінального провадження, цього не зробив. Тож закрити це провадження і скасувати судові рішення нижчих інстанцій зобов’язаний суд касаційної інстанції", – додає колегія суддів ВС

Повний текст постанови оголошено 17 вересня.

Передісторія:

  • У 2018 році Володимир Пономаренко взяв 30 тисяч гривень хабаря за вплив на прийняття рішень суддями Соснівського районного суду м. Черкаси у певних справах. Зокрема, йшлося про "відмазування" від покарання п'яного водія.
  • 19 лютого 2021 року судді ВАКС Леся Федорак, Ігор Строгий і Віктор Маслов визнали Володимира Пономаренка винним і засудили до 2 років позбавлення волі.
  • 21 квітня вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердила Апеляційна палата ВАКС – і суддя-хабарник поїхав до Менської колонії. 
  • 15 вересня Верховний суд скасував вирок судді Апеляційного суду Черкаської області у відставці Володимиру Пономаренку.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховний судсудхабар
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