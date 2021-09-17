Верховный суд говорит, что отменил приговор экс судье из-за процедурных нарушений
Верховный суд заявляет, что отменил обвинительный приговор бывшему судье Апелляционного суда Черкасской области Владимиру Пономаренко и закрыл производство по нему из-за "грубого нарушения прокурором САП норм УПК Украины".
Источник: сайт Верховного суда
Детали: Верховный суд не называет имени фигуранта дела, но номер дела совпадает.
15 сентября 2021 года коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда по делу №711/3111/19 (производства №51-2890км19) рассмотрела кассационные жалобы осужденного и его защитника на приговор Высшего антикоррупционного суда и определение Апелляционной палаты ВАКС.
Коллегия судей Кассационного уголовного суда (КУС ВС) отменила эти судебные решения и закрыла уголовное производство по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).
"Как установил КУС ВС, в этом уголовном производстве были существенно нарушены требования УПК Украины, заключающиеся, в частности, в том, что обвинительный акт направлен в суд по истечении сроков досудебного расследования", – говорится в сообщении.
"КУС ВС пришел к выводу, что окончание срока досудебного расследования законодатель связывает с обращением с обвинительным актом в суд (его фактическим направлением). Поэтому в пределах срока досудебного расследования обвинительный акт должен быть не только составлен, утвержден и вручен, но и непосредственно направлен по адресу суда", – отмечают в Верховном суде.
По мнению судей ВС, "направление прокурором обвинительного акта по окончании предварительного расследования в суд исключает получение лицом процессуального статуса обвиняемого (подсудимого), а следовательно, делает невозможным рассмотрение в суде уголовного производства по сути и вызывает закрытие уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины".
"Согласно п. 1 ч. 2 ст. 412 УПК Украины судебное решение отменяется, если суд, имея все основания для закрытия уголовного производства, этого не сделал. Поэтому закрыть это производство и отменить судебные решения нижестоящих инстанций обязан суд кассационной инстанции", – добавляет коллегия судей ВС
Полный текст постановления объявлен 17 сентября.
Предыстория:
- В 2018 году Владимир Пономаренко взял 30 тысяч гривен взятки за влияние на принятие решений судьями Сосновского районного суда г. Черкассы по определенным делам. В частности, речь шла об "отмазывании" от наказания пьяного водителя.
- 19 февраля 2021 года судьи ВАКС Леся Федорак, Игорь Строгий и Виктор Маслов признали Владимира Пономаренко виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы.
- 21 апреля приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) подтвердила Апелляционная палата ВАКС – и судья-взяточник поехал в Менскую колонию.
- 15 сентября Верховный суд отменил приговор судье Апелляционного суда Черкасской области в отставке Владимиру Пономаренко.