Верховный суд говорит, что отменил приговор экс судье из-за процедурных нарушений

Верховный суд заявляет, что отменил обвинительный приговор бывшему судье Апелляционного суда Черкасской области Владимиру Пономаренко и закрыл производство по нему из-за "грубого нарушения прокурором САП норм УПК Украины".

Источник: сайт Верховного суда

Детали: Верховный суд не называет имени фигуранта дела, но номер дела совпадает.

15 сентября 2021 года коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда по делу №711/3111/19 (производства №51-2890км19) рассмотрела кассационные жалобы осужденного и его защитника на приговор Высшего антикоррупционного суда и определение Апелляционной палаты ВАКС.

Коллегия судей Кассационного уголовного суда (КУС ВС) отменила эти судебные решения и закрыла уголовное производство по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

"Как установил КУС ВС, в этом уголовном производстве были существенно нарушены требования УПК Украины, заключающиеся, в частности, в том, что обвинительный акт направлен в суд по истечении сроков досудебного расследования", – говорится в сообщении.

"КУС ВС пришел к выводу, что окончание срока досудебного расследования законодатель связывает с обращением с обвинительным актом в суд (его фактическим направлением). Поэтому в пределах срока досудебного расследования обвинительный акт должен быть не только составлен, утвержден и вручен, но и непосредственно направлен по адресу суда", – отмечают в Верховном суде.

По мнению судей ВС, "направление прокурором обвинительного акта по окончании предварительного расследования в суд исключает получение лицом процессуального статуса обвиняемого (подсудимого), а следовательно, делает невозможным рассмотрение в суде уголовного производства по сути и вызывает закрытие уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины".

"Согласно п. 1 ч. 2 ст. 412 УПК Украины судебное решение отменяется, если суд, имея все основания для закрытия уголовного производства, этого не сделал. Поэтому закрыть это производство и отменить судебные решения нижестоящих инстанций обязан суд кассационной инстанции", – добавляет коллегия судей ВС

Полный текст постановления объявлен 17 сентября.

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