Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд говорит, что отменил приговор экс судье из-за процедурных нарушений

Пятница, 17 сентября 2021, 12:30
Верховный суд говорит, что отменил приговор экс судье из-за процедурных нарушений
Фото с khpg.org

Верховный суд заявляет, что отменил обвинительный приговор бывшему судье Апелляционного суда Черкасской области Владимиру Пономаренко и закрыл производство по нему из-за "грубого нарушения прокурором САП норм УПК Украины".

Источник: сайт Верховного суда

Детали: Верховный суд не называет имени фигуранта дела, но номер дела совпадает. 

15 сентября 2021 года коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда по делу №711/3111/19 (производства №51-2890км19) рассмотрела кассационные жалобы осужденного и его защитника на приговор Высшего антикоррупционного суда и определение Апелляционной палаты ВАКС.

Коллегия судей Кассационного уголовного суда (КУС ВС) отменила эти судебные решения и закрыла уголовное производство по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

"Как установил КУС ВС, в этом уголовном производстве были существенно нарушены требования УПК Украины, заключающиеся, в частности, в том, что обвинительный акт направлен в суд по истечении сроков досудебного расследования", – говорится в сообщении.

"КУС ВС пришел к выводу, что окончание срока досудебного расследования законодатель связывает с обращением с обвинительным актом в суд (его фактическим направлением). Поэтому в пределах срока досудебного расследования обвинительный акт должен быть не только составлен, утвержден и вручен, но и непосредственно направлен по адресу суда", – отмечают в Верховном суде.

По мнению судей ВС, "направление прокурором обвинительного акта по окончании предварительного расследования в суд исключает получение лицом процессуального статуса обвиняемого (подсудимого), а следовательно, делает невозможным рассмотрение в суде уголовного производства по сути и вызывает закрытие уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины".

"Согласно п. 1 ч. 2 ст. 412 УПК Украины судебное решение отменяется, если суд, имея все основания для закрытия уголовного производства, этого не сделал. Поэтому закрыть это производство и отменить судебные решения нижестоящих инстанций обязан суд кассационной инстанции", – добавляет коллегия судей ВС

Полный текст постановления объявлен 17 сентября.

Предыстория:

  • В 2018 году Владимир Пономаренко взял 30 тысяч гривен взятки за влияние на принятие решений судьями Сосновского районного суда г. Черкассы по определенным делам. В частности, речь шла об "отмазывании" от наказания пьяного водителя.
  • 19 февраля 2021 года судьи ВАКС Леся Федорак, Игорь Строгий и Виктор Маслов признали Владимира Пономаренко виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы.
  • 21 апреля приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) подтвердила Апелляционная палата ВАКС – и судья-взяточник поехал в Менскую колонию.
  • 15 сентября Верховный суд отменил приговор судье Апелляционного суда Черкасской области в отставке Владимиру Пономаренко.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховный судсудвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Верховный суд
Экс-владельцы "Приватбанка" не смогли обжаловать национализацию: Верховный суд поставил точку в деле
Провален экзамен на коррупцию: почему Верховный Суд входит в новый круг реформирования?
Директор НАБУ рассказал о звонке Зеленского после задержания Князева
Последние новости
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
Все новости...
Реклама: