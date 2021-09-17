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Правильна температура і відсутність шуму: у Києві інспектори вийшли на перевірку автобусів

П'ятниця, 17 вересня 2021, 13:58
Правильна температура і відсутність шуму: у Києві інспектори вийшли на перевірку автобусів
Фото КМДА

Інспектори Комунальної служби перевезень почали перевірки громадського транспорту Києва – вони слідкуватимуть за дотриманням нових стандартів пасажирських перевезень у столиці.   

Джерело: сайт міської влади з посиланням на заступника голови КМДА Костянтина Усова

Пряма мова Усова: "Очима цих інспекторів місто фіксуватиме дотримання на маршрутах цілком конкретних речей: температурний режим в салонах, наявність усіх необхідних документів у водіїв, відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу, наявність уніфікованого інформаційного плакату із портретом і даними водія, технічний стан транспорту, чистоту, наявність форменного одягу у водіїв, пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю та багато іншого". 

 
Фото КМДА 

Деталі: Для фіксації порушень інспектори будуть "озброєні" постійно включеними боді-камерами.

Усов розповів, що особисто поспілкувався з інспекторами перед виходом на рейди і закликав їх не боятися нічого, крім "неефективності та зв’язків з маршруточною мафією".

Чиновник додав, що "один склад Комунальної служби перевезень вже в повному складі звільнили" і, якщо треба буде – то звільнять і наступний.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що у Києві запроваджують контроль температурного режиму в салонах громадських автобусів.
  • У липні КМДА заявила, що у столиці почнуть курсувати маршрутні автобуси нового зразка від перевізників, які перемогли у конкурсі на перевезення пасажирів, – вони будуть з кондиціонером, інклюзивні, з чемним водієм у формі і без шансону. 

Українська правда

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Теми: Київтранспорт
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