Правильна температура і відсутність шуму: у Києві інспектори вийшли на перевірку автобусів
Інспектори Комунальної служби перевезень почали перевірки громадського транспорту Києва – вони слідкуватимуть за дотриманням нових стандартів пасажирських перевезень у столиці.
Джерело: сайт міської влади з посиланням на заступника голови КМДА Костянтина Усова
Пряма мова Усова: "Очима цих інспекторів місто фіксуватиме дотримання на маршрутах цілком конкретних речей: температурний режим в салонах, наявність усіх необхідних документів у водіїв, відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу, наявність уніфікованого інформаційного плакату із портретом і даними водія, технічний стан транспорту, чистоту, наявність форменного одягу у водіїв, пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю та багато іншого".
Деталі: Для фіксації порушень інспектори будуть "озброєні" постійно включеними боді-камерами.
Усов розповів, що особисто поспілкувався з інспекторами перед виходом на рейди і закликав їх не боятися нічого, крім "неефективності та зв’язків з маршруточною мафією".
Чиновник додав, що "один склад Комунальної служби перевезень вже в повному складі звільнили" і, якщо треба буде – то звільнять і наступний.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Києві запроваджують контроль температурного режиму в салонах громадських автобусів.
- У липні КМДА заявила, що у столиці почнуть курсувати маршрутні автобуси нового зразка від перевізників, які перемогли у конкурсі на перевезення пасажирів, – вони будуть з кондиціонером, інклюзивні, з чемним водієм у формі і без шансону.