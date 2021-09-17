Правильная температура и отсутствие шума: в Киеве инспекторы вышли на проверку автобусов

Инспекторы Коммунальной службы перевозок начали проверки общественного транспорта Киева – они будут следить за соблюдением новых стандартов пассажирских перевозок в столице.

Источник: сайт городской власти со ссылкой на заместителя председателя КГГА Константина Усова

Прямая речь Усова: "Глазами этих инспекторов город будет фиксировать соблюдение на маршрутах вполне конкретных вещей: температурный режим в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое".

Фото КГГА

Детали: Для фиксации нарушений инспекторы будут "вооружены" постоянно включенными боди-камерами.

Усов рассказал, что лично пообщался с инспекторами перед выходом на рейды и призвал их не бояться ничего, кроме "неэффективности и связей с маршруточной мафией".

Чиновник добавил, что "один состав Коммунальной службы перевозок уже в полном составе уволили" и, если надо будет – то уволят и следующий.

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