Правильная температура и отсутствие шума: в Киеве инспекторы вышли на проверку автобусов
Инспекторы Коммунальной службы перевозок начали проверки общественного транспорта Киева – они будут следить за соблюдением новых стандартов пассажирских перевозок в столице.
Источник: сайт городской власти со ссылкой на заместителя председателя КГГА Константина Усова
Прямая речь Усова: "Глазами этих инспекторов город будет фиксировать соблюдение на маршрутах вполне конкретных вещей: температурный режим в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое".
Детали: Для фиксации нарушений инспекторы будут "вооружены" постоянно включенными боди-камерами.
Усов рассказал, что лично пообщался с инспекторами перед выходом на рейды и призвал их не бояться ничего, кроме "неэффективности и связей с маршруточной мафией".
Чиновник добавил, что "один состав Коммунальной службы перевозок уже в полном составе уволили" и, если надо будет – то уволят и следующий.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Киеве вводят контроль температурного режима в салонах общественных автобусов.
- В июле КГГА заявила, что в Киеве начнут курсировать маршрутные автобусы нового образца от перевозчиков, которые победили в конкурсе на перевозку пассажиров, – они будут с кондиционером, инклюзивные, с вежливым водителем в форме и без шансона.