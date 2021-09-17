Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правильная температура и отсутствие шума: в Киеве инспекторы вышли на проверку автобусов

Пятница, 17 сентября 2021, 13:58
Правильная температура и отсутствие шума: в Киеве инспекторы вышли на проверку автобусов
Фото КГГА

Инспекторы Коммунальной службы перевозок начали проверки общественного транспорта Киева – они будут следить за соблюдением новых стандартов пассажирских перевозок в столице.

Источник: сайт городской власти со ссылкой на заместителя председателя КГГА Константина Усова

Прямая речь Усова: "Глазами этих инспекторов город будет фиксировать соблюдение на маршрутах вполне конкретных вещей: температурный режим в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое". 

 
Фото КГГА 

Детали: Для фиксации нарушений инспекторы будут "вооружены" постоянно включенными боди-камерами.

Усов рассказал, что лично пообщался с инспекторами перед выходом на рейды и призвал их не бояться ничего, кроме "неэффективности и связей с маршруточной мафией".

Чиновник добавил, что "один состав Коммунальной службы перевозок уже в полном составе уволили" и, если надо будет – то уволят и следующий.

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что в Киеве вводят контроль температурного режима в салонах общественных автобусов.
  • В июле КГГА заявила, что в Киеве начнут курсировать маршрутные автобусы нового образца от перевозчиков, которые победили в конкурсе на перевозку пассажиров, – они будут с кондиционером, инклюзивные, с вежливым водителем в форме и без шансона.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
Последние новости
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
Все новости...
Реклама: