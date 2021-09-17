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Серед оточення Путіна COVID виявили у співробітників кількох служб 

П'ятниця, 17 вересня 2021, 17:41

В оточенні президент Росії Володимира Путіна коронавірусну хворобу діагностували у співробітників служб протоколу, безпеки і пресслужби. 

Джерело: Путін під час відеоконференції, цитує "Інтерфакс-Росія" 

Пряма мова: "У мене деякі колеги з протоколу, служби безпеки, з пресслужби вчасно не зробили (щеплення – УП), не стежили за цими титрами, які повинні захищати, і ось результат – доводиться якийсь час працювати в умовах вимушеної ізоляції". 

Деталі: За словами Путіна, ті, хто захворів, проте був вакцинований, коронавірус переносять легше. 

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію.

У березні Путін нібито зробив щеплення від коронавірусу – але невідомо, якою вакциною.

"Українська правда" у Threads

Теми: Путінкоронавірус
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