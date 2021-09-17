Серед оточення Путіна COVID виявили у співробітників кількох служб 

В оточенні президент Росії Володимира Путіна коронавірусну хворобу діагностували у співробітників служб протоколу, безпеки і пресслужби.

Джерело: Путін під час відеоконференції, цитує "Інтерфакс-Росія"

Пряма мова: "У мене деякі колеги з протоколу, служби безпеки, з пресслужби вчасно не зробили (щеплення – УП), не стежили за цими титрами, які повинні захищати, і ось результат – доводиться якийсь час працювати в умовах вимушеної ізоляції".

Деталі: За словами Путіна, ті, хто захворів, проте був вакцинований, коронавірус переносять легше.

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію.

У березні Путін нібито зробив щеплення від коронавірусу – але невідомо, якою вакциною.