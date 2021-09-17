Среди окружения Путина COVID обнаружили у сотрудников нескольких служб
В окружении президент России Владимира Путина коронавирусную болезнь диагностировали у сотрудников служб протокола, безопасности и пресс-службы.
Источник: Путин во время видеоконференции, цитирует "Интерфакс-Россия"
Прямая речь: "У меня некоторые коллеги из протокола, службы безопасности, из пресс-службы вовремя не сделали (ревакцинирующую прививку – УП), не следили за этими титрами, которые должны защищать, и вот результат – приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции",.
Детали: По словам Путина, те, кто заболел, однако был вакцинирован, коронавирус переносят легче.
Что предшествовало: Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении обнаружили зараженных коронавирусом, поэтому он идет на самоизоляцию.
В марте Путин якобы сделал прививку от коронавируса - но неизвестно, какой вакциной.