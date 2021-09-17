Среди окружения Путина COVID обнаружили у сотрудников нескольких служб 

В окружении президент России Владимира Путина коронавирусную болезнь диагностировали у сотрудников служб протокола, безопасности и пресс-службы.

Источник: Путин во время видеоконференции, цитирует "Интерфакс-Россия"

Прямая речь: "У меня некоторые коллеги из протокола, службы безопасности, из пресс-службы вовремя не сделали (ревакцинирующую прививку – УП), не следили за этими титрами, которые должны защищать, и вот результат – приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции",.

Детали: По словам Путина, те, кто заболел, однако был вакцинирован, коронавирус переносят легче.

Что предшествовало: Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении обнаружили зараженных коронавирусом, поэтому он идет на самоизоляцию.

В марте Путин якобы сделал прививку от коронавируса - но неизвестно, какой вакциной.