Зеленський все ж вирішив знову їхати до США

Президент Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, де виступить із промовою.

Джерело: брифінг речника президента Сергія Никифорова після засідання РНБО

Пряма мова Никифорова: "Вже офіційно у понеділок розпочнеться візит президента до США. Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, матиме там промову Також матиме низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, з представниками міжнародних організацій, зокрема, з генеральним секретарем ООН, з представниками бізнесу, інвесторами і з українською громадою у США".

Що передувало: Повідомлялось, що можливість візиту президента Володимира Зеленського в США на Генеральну асамблею ООН опрацьовується, але остаточного рішення поки немає.

Загальні дебати 76-ї сесії Генеральної Асамблеї пройдуть 21-27 вересня.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський перебував у США з візитом із 31 серпня до 3 вересня, 1 вересня в нього була зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у Вашингтоні, після цього він попрямував до Сан-Франциско (Каліфорнія), де зустрівся, зокрема, з представниками IT-галузі, стартаперами тощо.

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