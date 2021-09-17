Зеленский все же решил снова ехать в США

Президент Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, где выступит с речью.

Источник: брифинг спикера президента Сергея Никифорова после заседания СНБО

Прямая речь Никифорова: "Уже официально в понедельник начнется визит президента в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью. Также будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности, с генеральным секретарем ООН с представителями бизнеса, инвесторами и с украинской общиной в США".

Что предшествовало: Сообщалось, что возможность визита президента Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН прорабатывается, но окончательного решения пока нет.

Напомним: Президент Владимир Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября у него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT-отрасли, стартаперами и т.д.

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