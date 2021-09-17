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Данілов не зрозумів питання журналіста: Російською говорите, а я напрягаюся

П'ятниця, 17 вересня 2021, 19:07
Фото РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов не зрозумів питання журналіста, яке той озвучив російською мовою, і заявив, що, попри те, що він з Луганська, напружується, коли чує російську.

Джерело: Данілов на брифінгу після засідання РНБО 17 вересня

Деталі: Журналіст поставив російською питання щодо коштів, які планують виділити на РБНО у 2022 році.

Пряма мова Данілова: "Давайте ще раз – не зовсім зрозумів питання. Ви російською розмовляєте. Ще раз давайте".

Пряма мова журналіста: "Мені на українську перейти?"

Пряма мова Данілова: "Ну, я не знаю… Я напрягаюся, коли слухаю російську, ну так сталося".  

Пряма мова журналіста: "Я зрозумів. Ну, ви ж з Луганська, ви повинні розуміти…"

Пряма мова Данілова: "Ну, послухайте, якщо я з Луганська… Ви думаєте, що в Луганську всі розмовляють російською? Придумали собі таку нісенітницю і зараз її несете по світу".

Деталі: За словами секретаря РНБО, кількість патріотів, які були і є у Луганську, "може, не менша ніж у Львові".

Ірина Балачук, УП
Теми: ДаніловРНБОмова
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