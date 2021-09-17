Данилов не понял вопроса журналиста: На русском говорите, я напрягаюсь
Секретарь СНБО Алексей Данилов не понял вопроса журналиста, который тот озвучил на русском языке, и заявил, что, несмотря на то, что он из Луганска, напрягается, когда слушает русский.
Источник: Данилов на брифинге после заседания СНБО 17 сентября
Детали: Журналист спросил на русском о средствах, которые планируется выделить на СБНО в 2022 году.
Прямая речь Данилова: "Давайте еще раз – не совсем понял вопрос. Вы на русском разговариваете. Еще раз давайте".
Прямая речь журналиста: "Мне на украинский перейти?"
Прямая речь Данилова: "Ну, я не знаю... Я напрягаюсь, когда слушаю русский, ну так случилось".
Прямая речь журналиста: "Я понял. Ну, вы же из Луганска, вы должны понимать..."
Прямая речь Данилова: "Ну, послушайте, если я из Луганска... Вы думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Придумали себе такую чушь и сейчас ее несете по миру".
Детали: По словам секретаря СНБО, количество патриотов, которые были и есть в Луганске, "может, не меньше, чем во Львове".