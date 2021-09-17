США закуплять сотні мільйонів доз Pfizer для інших країн – ЗМІ

Адміністрація президента США закупить сотні мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для того, щоб пожертвувати її іншим країнам.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Два джерела видання, які знайомі із угодою, підтверджують цю інформацію. Таким чином США хочуть активізувати зусилля щодо популяризації вакцинації у світі. Заява про придбання вакцини планується на початок наступного тижня та буде присвячене засідання Генеральної асамблеї ООН.

Білий дім від коментарів відмовився. У Pfizer також ще не прокоментували можливу угоду.

За інформацією The Washington Post, Джо Байден може оголосити про підписання угоди під час саміту Генасамблеї 22 вересня. Він начебто хоче закликати світових лідерів взяти на себе нові зобов’язання щодо боротьби із пандемією, включно із повною вакцинацією 70% світового населення до вересня наступного року.

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