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США закупят сотни миллионов доз Pfizer для других стран – СМИ

Пятница, 17 сентября 2021, 23:30

Администрация президента США закупит сотни миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech для того, чтобы пожертвовать ее другим странам.

Источник: The Washington Post

Детали: Два источника, знакомых с соглашением, подтверждают эту информацию. Таким образом США хотят активизировать усилия по популяризации вакцинации в мире. Заявление о приобретении вакцины планируется на начало следующей недели и будет посвящено заседание Генеральной ассамблеи ООН.

Белый дом от комментариев отказался. В Pfizer также еще не прокомментировали возможную сделку.

По информации The Washington Post, Джо Байден может объявить о подписании соглашения во время саммита Генассамблеи 22 сентября. Он якобы хочет призвать мировых лидеров взять на себя новые обязательства по борьбе с пандемией, включая полную вакцинацию 70% мирового населения до сентября следующего года.

Напомним:

  • Ранее указывалось, что США передадут Украине часть из 500 млн доз вакцин Pfizer-BioNTech в рамках программы COVAX.

Украинская правда

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Темы: СШАвакцинация
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