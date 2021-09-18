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У США не рекомендують широкого застосування третьої дози ковід-вакцини

Субота, 18 вересня 2021, 01:48
Фото: МОЗ

Група експертів Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) у п’ятницю проголосувала за використання третьої дози вакцини проти COVID-19 для американців віком від 65 років та осіб з високим ризиком важких захворювань, відхиливши заклик до більш широкого схвалення.

Джерело: Reuters

Деталі: Білий дім раніше у п'ятницю заявив, що готовий випустити бустери вакцини Pfizer/BioNTech наступного тижня, якщо представники охорони здоров'я схвалять їх.

Але голосування в п’ятницю, якщо його підтримає FDA, показало підтримку використання третьої дози вакцини більш вузького застосування, ніж описано адміністрацією Байдена, яка закликала до її широкого використання через шість місяців після отримання двох попередніх щеплень від коронавірусу.

Члени комісії відхилили прохання компанії Pfizer про повне схвалення бустерних уколів для осіб віком від 16 років. Натомість експертна група рекомендувала надання дозволу на екстрене використання для вужчої групи.

Члени комісії одноголосно схвалили рекомендацію щодо третьої дози для літніх американців і були переконані доказами, які свідчать про те, що ці особи мають більший ризик серйозного перебігу COVID-19 і, швидше за все, матимуть ослаблений імунітет після перших щеплень.

Як повідомляє видання, FDA візьме до уваги рекомендації комісії при прийнятті остаточного рішення щодо третього щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо: Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі заявив, що третю дозу вакцини Pfizer можуть схвалити вже до 20 вересня.

Теми: СШАвакцинація
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