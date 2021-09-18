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В США не рекомендуют широкого применения третьей дозы ковид-вакцины

Суббота, 18 сентября 2021, 01:48
Фото: МЗ

Группа экспертов Управления контроля за продуктами и лекарствами США (FDA) в пятницу проголосовала за использование третьей дозы вакцины против COVID-19 для американцев в возрасте от 65 лет и лиц с высоким риском тяжелых заболеваний, отклонив призыв к более широкому одобрению.

Источник: Reuters

Детали: Белый дом ранее в пятницу заявил, что готов выпустить бустеры вакцины Pfizer / BioNTech на следующей неделе, если представители здравоохранения одобрят их.

Но голосование в пятницу, если его поддержит FDA, показало поддержку использования третьей дозы вакцины более узкого применения, чем описано администрацией Байдена, которая призвала к ее широкому использованию через шесть месяцев после получения двух предыдущих прививок от коронавируса.

Члены комиссии отклонили просьбу компании Pfizer о полном одобрении бустерных уколов для лиц старше 16 лет. Зато экспертная группа рекомендовала предоставлять разрешения на экстренное использование для узкой группы.

Члены комиссии единогласно одобрили рекомендацию в отношении третьей дозы для пожилых американцев и были убеждены доказательствами, которые свидетельствуют о том, что эти лица имеют больший риск серьезного течения COVID-19 и, скорее всего, будут иметь ослабленный иммунитет после первых прививок.

Как сообщает издание, FDA примет во внимание рекомендации комиссии при принятии окончательного решения в отношении третьей прививки от коронавируса.

Напомним: Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что третью дозу вакцины Pfizer могут принять уже до 20 сентября.

Темы: СШАвакцинация
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