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В Украине снова больше 6 тысяч новых случаев COVID

Суббота, 18 сентября 2021, 08:18

За сутки 17 сентября в Украине зафиксировано 6234 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1719 человек, 79 больных умерли и 1763 – выздоровели.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых заболевших – 689 детей и 89 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.

За сутки протестировано методом ПЦР – 35 713 человек, методом ИФА – 9 235 человек, экспресс-тестами – 27 526 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 344 398 человек; выздоровели – 2 230 306 человек; летальных исходов – 54 829; проведено ПЦР-тестов – 12 448 211.

Что предшествовало16 сентября в Украине зафиксировали 6 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 568 человек, за сутки умерли 99 больных, выздоровели 1 914 человек.

Украина среди стран мира занимает 17 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 6 позицию.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирус
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