Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине снова больше 6 тысяч новых случаев COVID

Суббота, 18 сентября 2021, 08:18
В Украине снова больше 6 тысяч новых случаев COVID

За сутки 17 сентября в Украине зафиксировано 6234 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1719 человек, 79 больных умерли и 1763 – выздоровели.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых заболевших – 689 детей и 89 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.

За сутки протестировано методом ПЦР – 35 713 человек, методом ИФА – 9 235 человек, экспресс-тестами – 27 526 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 344 398 человек; выздоровели – 2 230 306 человек; летальных исходов – 54 829; проведено ПЦР-тестов – 12 448 211.

Что предшествовало16 сентября в Украине зафиксировали 6 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 568 человек, за сутки умерли 99 больных, выздоровели 1 914 человек.

Украина среди стран мира занимает 17 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 6 позицию.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: