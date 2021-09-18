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На фронті у суботу – тиша, проте літав ворожий безпілотник

Субота, 18 вересня 2021, 18:36
Орлан-10, фото з сайту topwar.ru

Від початку доби з боку гібридних військ РФ зафіксували одне порушення домовленостей щодо "тиші" на сході України. Так, незаконні збройні формування запустили БПЛА у бік вільної від окупації Луганщини.

Джерело: вечірнє зведення штабу

Деталі: Протягом поточної доби, 18 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

На Луганщині здійснив проліт ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

У штабі зазначили, що про факт порушення Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо:

  • 17 вересня на сході було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, двоє бійців ЗСУ були поранені.

Українська правда
Теми: війнаОРДЛОООСРосія
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