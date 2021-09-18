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На фронте в субботу – тишина, однако летал вражеский беспилотник

Суббота, 18 сентября 2021, 18:36
Орлан-10, фото с сайта topwar.ru

С начала суток со стороны гибридных войск РФ зафиксировали одно нарушение договоренностей о "тишине" на востоке Украины. Так, незаконные вооруженные формирования запустили БПЛА в сторону свободной от оккупации Луганщины.

Источник: вечерняя сводка штаба

Детали: В течение текущих суток, 18 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

На Луганщине совершил пролет вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В штабе отметили, что о факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Напомним:

  • 17 сентября на востоке было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, двое бойцов ВСУ были ранены.

Украинская правда
Темы: войнаОРДЛОООСРосcия
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