Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На фронте в субботу – тишина, однако летал вражеский беспилотник

Суббота, 18 сентября 2021, 18:36
На фронте в субботу – тишина, однако летал вражеский беспилотник
Орлан-10, фото с сайта topwar.ru

С начала суток со стороны гибридных войск РФ зафиксировали одно нарушение договоренностей о "тишине" на востоке Украины. Так, незаконные вооруженные формирования запустили БПЛА в сторону свободной от оккупации Луганщины.

Источник: вечерняя сводка штаба

Детали: В течение текущих суток, 18 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

На Луганщине совершил пролет вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В штабе отметили, что о факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Напомним:

  • 17 сентября на востоке было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, двое бойцов ВСУ были ранены.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаОРДЛОООСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
война
В Алтайском крае РФ готовят наркозависимых и больных гепатитом контрактников – штаб
На двух направлениях Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах – сводка
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: