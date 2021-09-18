На фронте в субботу – тишина, однако летал вражеский беспилотник
Суббота, 18 сентября 2021, 18:36
С начала суток со стороны гибридных войск РФ зафиксировали одно нарушение договоренностей о "тишине" на востоке Украины. Так, незаконные вооруженные формирования запустили БПЛА в сторону свободной от оккупации Луганщины.
Источник: вечерняя сводка штаба
Детали: В течение текущих суток, 18 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
На Луганщине совершил пролет вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В штабе отметили, что о факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Напомним:
- 17 сентября на востоке было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, двое бойцов ВСУ были ранены.
Украинская правда