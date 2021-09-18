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Україна посилила систему протиповітряної оборони на півночі

Субота, 18 вересня 2021, 19:36

Українські військові посилили систему протиповітряної оборони на північному напрямку, у Міноборони зазначають, що посилення здійснили у рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання  "Об’єднані зусилля-2021".

Джерело: повідомлення повітряного командування "Центр"

Дослівно: "Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття".

Деталі: Командування звернулося до мешканців населених пунктів на Чернігівщині із закликом не перешкоджати військовим та не поширювати дані про маршрути руху передислокації військ.

Наголошується, що заходи відбуваються в рамках навчань.

Варто зауважити, що на півночі Україна межує з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

Нагадаємо:

  • СБУ провела масштабні навчання у Чернігівській та Сумській областях на кордоні з Росією, у них взяли участь 1,5 тис. осіб і більш як 100 одиниць техніки. Паралельно на узбережжі Азовського моря відбулися інші навчання - відбивали атаку з моря.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що Збройні сили постійно готуються до відбиття різних загроз, у тому числі й повномасштабного вторгнення РФ.

Українська правда
Теми: Збройні силизброякордон
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