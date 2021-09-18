Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна посилила систему протиповітряної оборони на півночі

Субота, 18 вересня 2021, 19:36
Україна посилила систему протиповітряної оборони на півночі

Українські військові посилили систему протиповітряної оборони на північному напрямку, у Міноборони зазначають, що посилення здійснили у рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання  "Об’єднані зусилля-2021".

Джерело: повідомлення повітряного командування "Центр"

Дослівно: "Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття".

Деталі: Командування звернулося до мешканців населених пунктів на Чернігівщині із закликом не перешкоджати військовим та не поширювати дані про маршрути руху передислокації військ.

Наголошується, що заходи відбуваються в рамках навчань.

Варто зауважити, що на півночі Україна межує з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

Нагадаємо:

  • СБУ провела масштабні навчання у Чернігівській та Сумській областях на кордоні з Росією, у них взяли участь 1,5 тис. осіб і більш як 100 одиниць техніки. Паралельно на узбережжі Азовського моря відбулися інші навчання - відбивали атаку з моря.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що Збройні сили постійно готуються до відбиття різних загроз, у тому числі й повномасштабного вторгнення РФ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні силизброякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
Збройні сили
Під Запоріжжям 20 окупантів відмовилися воювати через контрнаступ ЗСУ – Генштаб 
ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб 
Резніков розповів, якою має бути українська армія майбутнього
Останні новини
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
Усі новини...
Реклама: