Україна посилила систему протиповітряної оборони на півночі
Українські військові посилили систему протиповітряної оборони на північному напрямку, у Міноборони зазначають, що посилення здійснили у рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2021".
Джерело: повідомлення повітряного командування "Центр"
Дослівно: "Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття".
Деталі: Командування звернулося до мешканців населених пунктів на Чернігівщині із закликом не перешкоджати військовим та не поширювати дані про маршрути руху передислокації військ.
Наголошується, що заходи відбуваються в рамках навчань.
Варто зауважити, що на півночі Україна межує з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.
Нагадаємо:
- СБУ провела масштабні навчання у Чернігівській та Сумській областях на кордоні з Росією, у них взяли участь 1,5 тис. осіб і більш як 100 одиниць техніки. Паралельно на узбережжі Азовського моря відбулися інші навчання - відбивали атаку з моря.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що Збройні сили постійно готуються до відбиття різних загроз, у тому числі й повномасштабного вторгнення РФ.