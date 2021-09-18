Україна посилила систему протиповітряної оборони на півночі

Українські військові посилили систему протиповітряної оборони на північному напрямку, у Міноборони зазначають, що посилення здійснили у рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2021".

Джерело: повідомлення повітряного командування "Центр"

Дослівно: "Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття".

Деталі: Командування звернулося до мешканців населених пунктів на Чернігівщині із закликом не перешкоджати військовим та не поширювати дані про маршрути руху передислокації військ.

Наголошується, що заходи відбуваються в рамках навчань.

Варто зауважити, що на півночі Україна межує з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

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