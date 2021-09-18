Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере

Украинские военные усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении, в Минобороны отмечают, что усиление осуществили в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021".

Источник: сообщение воздушного командования "Центр"

Дословно: "Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" провели выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия".

Детали: Командование обратилось к жителям населенных пунктов на Черниговщине с призывом не препятствовать военным и не распространять данные о маршрутах движения передислокации войск.

Отмечается, что мероприятия проходят в рамках учений.

Стоит отметить, что на севере Украина граничит с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Напомним: