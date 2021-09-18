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Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере

Суббота, 18 сентября 2021, 19:36
Украина усилила систему противовоздушной обороны на севере

Украинские военные усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении, в Минобороны отмечают, что усиление осуществили в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021".

Источник: сообщение воздушного командования "Центр"

Дословно: "Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" провели выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия".

Детали: Командование обратилось к жителям населенных пунктов на Черниговщине с призывом не препятствовать военным и не распространять данные о маршрутах движения передислокации войск.

Отмечается, что мероприятия проходят в рамках учений.

Стоит отметить, что на севере Украина граничит с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Напомним:

  • СБУ провела масштабные учения в Черниговской и Сумской областях на границе с Россией, в них приняли участие 1,5 тыс. Человек и более 100 единиц техники. Параллельно на побережье Азовского моря произошли другие учения - отражали атаку с моря.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что Вооруженные силы постоянно готовятся к отражению различных угроз, в том числе и полномасштабного вторжения РФ.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыоружиеграница
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