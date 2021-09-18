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Протести коронаскептиків у Австралії: сотні затриманих та постраждалі поліцейські

Субота, 18 вересня 2021, 21:27
Автор фото Chris Hopkins, видання The age

В австралійському Мельбурні у суботу пройшли протести проти антикоронавірусних заходів, під час яких сталися сутички, понад 200 демонстрантів були затримані.

Джерело: DW з посиланням на дані агенції dpa

Деталі: Під час протестів противників жорсткого локдауну, запровадженого через коронавірус, в австралійському Мельбурні сталися сутички між поліцією та демонстрантами. У результаті 235 людей затримані. 10 поліцейських були поранені, шестеро з них доправлені до лікарні.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, у протесті до протесту долучилися близько 700 людей, багато з них не вдягали медичних масок.

В охороні правопорядку були задіяні дві тисячі поліцейських. Для розгону демонстрантів вони застосували сльозогінний газ.

Начальник поліції штату Вікторія Марк Галліот наголосив, що поліція доклала усіх зусиль, аби обмежити доступ демонстрантів до центру міста, щоб уникнути інцидентів. Тоді учасники маршу перемістилися в інші райони міста.

Під час демонстрації в центрі міста не їздив громадський транспорт, були перекриті вулиці. Протести пройшли також в інших австралійський містах, зокрема у Сіднеї та Брисбені.

Пряма мова начальника поліції штату Вікторія: "Сьогодні ми побачили групу протестувальників, які зібралися не для того, щоб відстоювати свої свободи, а просто щоб вступити в сутички з поліцією".

Передісторія: Протести в містах Австралії спалахнули на тлі продовження там вкрай суворого локдауну. Зокрема, у Мельбурні діє вже шостий за рахунком режим карантинних обмежень з початку пандемії. У Сіднеї локдаун триває вже понад два місяці.

Раніше влада Австралії успішно справлялися зі стримуванням коронавірусу, зокрема, завдяки суворим обмеженням та закритим кордонам, проте тепер поширюється більш заразний дельта-варіант Covid-19, який стримувати важче.

Теми: Австраліялокдаунмітинги
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