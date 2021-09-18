Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Протесты коронаскептиков в Австралии: сотни задержанных и пострадавшие полицейские

Суббота, 18 сентября 2021, 21:27
Протесты коронаскептиков в Австралии: сотни задержанных и пострадавшие полицейские
Автор фото Chris Hopkins, издание The age

В австралийском Мельбурне в субботу прошли протесты против Covid-ограничений, в ходе которых произошли столкновения, более 200 демонстрантов были задержаны.

Источник: DW со ссылкой на данные агентства dpa

Детали: Во время протестов противников жесткого локдауна, введенного из-за коронавируса, в австралийском Мельбурне произошли столкновения между полицией и демонстрантами. В результате 235 человек задержаны. 10 полицейских получили ранения, шестерых из доставили в больницу.

Согласно сообщениям СМИ, к протесту присоединились около 700 человек, многие из них не одевали медицинских масок.

К охране правопорядка были привлечены две тысячи полицейских. Для разгона демонстрантов они применили слезоточивый газ.

Начальник полиции штата Виктория Марк Галлиот отметил, что полиция приложила все усилия, чтобы ограничить доступ демонстрантов к центру города, чтобы избежать инцидентов. Тогда участники марша переместились в другие районы города.

Во время демонстрации в центре города не ездил общественный транспорт, были перекрыты улицы. Протесты прошли также в других австралийский городах, в частности в Сиднее и Брисбене.

Прямая речь начальника полиции штата Виктория: "Сегодня мы увидели группу протестующих, которые собрались не для того, чтобы отстаивать свои свободы, а просто чтобы вступить в столкновения с полицией".

Предыстория: Протесты в городах Австралии вспыхнули на фоне продолжающегося там крайне строгого локдауна. В частности, в Мельбурне действует уже шестой по счету режим карантина с начала пандемии. В Сиднее локдаун продолжается уже более двух месяцев.

Ранее власти Австралии успешно справлялись со сдерживанием коронавируса, в частности, благодаря строгим ограничением и закрытым границам, однако теперь распространяется более заразный дельта-вариант Covid-19, который сдерживать труднее.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Австралиялокдаунмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Австралия
Австрия не препятствует транзиту военной техники из ЕС в Украину – министр
Российский "Сбербанк" продал "дочку" в Австрии и вышел с европейского рынка
Россиянам запретили строить посольство в Австралии
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: