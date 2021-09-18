Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Протесты коронаскептиков в Австралии: сотни задержанных и пострадавшие полицейские

Суббота, 18 сентября 2021, 21:27
Автор фото Chris Hopkins, издание The age

В австралийском Мельбурне в субботу прошли протесты против Covid-ограничений, в ходе которых произошли столкновения, более 200 демонстрантов были задержаны.

Источник: DW со ссылкой на данные агентства dpa

Детали: Во время протестов противников жесткого локдауна, введенного из-за коронавируса, в австралийском Мельбурне произошли столкновения между полицией и демонстрантами. В результате 235 человек задержаны. 10 полицейских получили ранения, шестерых из доставили в больницу.

Согласно сообщениям СМИ, к протесту присоединились около 700 человек, многие из них не одевали медицинских масок.

К охране правопорядка были привлечены две тысячи полицейских. Для разгона демонстрантов они применили слезоточивый газ.

Начальник полиции штата Виктория Марк Галлиот отметил, что полиция приложила все усилия, чтобы ограничить доступ демонстрантов к центру города, чтобы избежать инцидентов. Тогда участники марша переместились в другие районы города.

Во время демонстрации в центре города не ездил общественный транспорт, были перекрыты улицы. Протесты прошли также в других австралийский городах, в частности в Сиднее и Брисбене.

Прямая речь начальника полиции штата Виктория: "Сегодня мы увидели группу протестующих, которые собрались не для того, чтобы отстаивать свои свободы, а просто чтобы вступить в столкновения с полицией".

Предыстория: Протесты в городах Австралии вспыхнули на фоне продолжающегося там крайне строгого локдауна. В частности, в Мельбурне действует уже шестой по счету режим карантина с начала пандемии. В Сиднее локдаун продолжается уже более двух месяцев.

Ранее власти Австралии успешно справлялись со сдерживанием коронавируса, в частности, благодаря строгим ограничением и закрытым границам, однако теперь распространяется более заразный дельта-вариант Covid-19, который сдерживать труднее.

Темы: Австралиялокдаунмитинги
powered by lun.ua
Главное сегодня

Выборы в Думу: путинская партия побеждает, коммунисты вторые

В России сказали, сколько жителей ОРДЛО проголосовали на выборах в Думу

На YouTube появилось видео схемы "голосования" жителей ОРЛО на выборах в РФ

Украинец, которого отстранили от Олимпиады, победил на международном турнире

Макрон и Байден готовят переговоры из-за кризиса с подводными лодками

В украинской армии уже ввели более 300 стандартов НАТО – полковник ВСУ

Все новости...
Австралия
Срыв многомиллиардной оборонной сделки: Франция отзывает послов из США и Австралии
"Идеологические предрассудки": В Китае отреагировали на союз США, Британии и Австралии
Для противодействия Китаю: США, Британия и Австралия создали военный альянс
Последние новости
23:00
У Дуды анонсировали встречу с Зеленским на Генассамблее ООН
22:06
Выборы в Думу: путинская партия побеждает, коммунисты вторые
21:34
Польские пограничники нашли три тела на границе с Беларусью
20:52
Израильские ученики смогут вернуться к учебе только с отрицательным тестом на COVID
20:05
Неделя в Украине начнется с дождей
19:22
Новости экономики: Укрзализныця и долг VR Global, "антиахметовский" законопроект на комитете
19:15
В России сказали, сколько жителей ОРДЛО проголосовали на выборах в Думу
18:35
Полиция расследует гибель двух детей в Донецкой области
18:20
В Мюнхене открылся альтернативный "Октоберфест"
17:59
Для украинских перевозчиков в Азербайджане увеличили количество разрешений
Все новости...