Протесты коронаскептиков в Австралии: сотни задержанных и пострадавшие полицейские

В австралийском Мельбурне в субботу прошли протесты против Covid-ограничений, в ходе которых произошли столкновения, более 200 демонстрантов были задержаны.

Источник: DW со ссылкой на данные агентства dpa

Детали: Во время протестов противников жесткого локдауна, введенного из-за коронавируса, в австралийском Мельбурне произошли столкновения между полицией и демонстрантами. В результате 235 человек задержаны. 10 полицейских получили ранения, шестерых из доставили в больницу.

Согласно сообщениям СМИ, к протесту присоединились около 700 человек, многие из них не одевали медицинских масок.

К охране правопорядка были привлечены две тысячи полицейских. Для разгона демонстрантов они применили слезоточивый газ.

Начальник полиции штата Виктория Марк Галлиот отметил, что полиция приложила все усилия, чтобы ограничить доступ демонстрантов к центру города, чтобы избежать инцидентов. Тогда участники марша переместились в другие районы города.

Во время демонстрации в центре города не ездил общественный транспорт, были перекрыты улицы. Протесты прошли также в других австралийский городах, в частности в Сиднее и Брисбене.

Прямая речь начальника полиции штата Виктория: "Сегодня мы увидели группу протестующих, которые собрались не для того, чтобы отстаивать свои свободы, а просто чтобы вступить в столкновения с полицией".

Предыстория: Протесты в городах Австралии вспыхнули на фоне продолжающегося там крайне строгого локдауна. В частности, в Мельбурне действует уже шестой по счету режим карантина с начала пандемии. В Сиднее локдаун продолжается уже более двух месяцев.

Ранее власти Австралии успешно справлялись со сдерживанием коронавируса, в частности, благодаря строгим ограничением и закрытым границам, однако теперь распространяется более заразный дельта-вариант Covid-19, который сдерживать труднее.