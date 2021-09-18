Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти в Криму висунули нові "звинувачення" політв'язню Ахтемову – адвокат

Субота, 18 вересня 2021, 23:23
Окупанти в Криму висунули нові звинувачення політв'язню Ахтемову – адвокат
Російські силовики схопили Асана Ахтемова, фото Яндекса

Затриманому в окупованому Росією Криму Асану Ахтемову ФСБ висунула нові "обвинувачення".

Джерело: адвокат Микола Полозов у Facebook

Деталі: 3 та 4 серпня у Криму окупанти схопили 5 кримських татар – першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всіх затриманих окупаційний суд постановив утримувати під вартою.

Російські силовики звинуватили ув'язнених Асана та Азіза Ахтемови в тому, що вони вчинили диверсію - нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального.

Адвокат Микола Полозов розповів, що стосовно Асана Ахтемова ФСБ розширила перелік звинувачень.

Пряма мова адвоката: "Слідство ФСБ посилило обвинувачення. До раніше висунутих обвинувачень у "вчиненні диверсії" додали організовану групу осіб і придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб".

Більше деталей: Санкція за цими статтями у РФ - від 12 до 20 та від 10 до 15 років позбавлення волі.

Полозов додав, що свідчення з обвинувачених "були вибиті нелюдськими тортурами".

Нагадаємо:

  • Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що затриманий окупантами Асан Ахтемов – її родич.
  • Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, нібито українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариокупаціяКримправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
кримські татари
Українку Умерову триматимуть у СІЗО до жовтня. Росія досі приховує деталі справи
В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення
Кримськотатарські прапори підняли у Києві та за кордоном
Останні новини
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
Усі новини...
Реклама: