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Окупанти в Криму висунули нові "звинувачення" політв'язню Ахтемову – адвокат

Субота, 18 вересня 2021, 23:23
Російські силовики схопили Асана Ахтемова, фото Яндекса

Затриманому в окупованому Росією Криму Асану Ахтемову ФСБ висунула нові "обвинувачення".

Джерело: адвокат Микола Полозов у Facebook

Деталі: 3 та 4 серпня у Криму окупанти схопили 5 кримських татар – першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всіх затриманих окупаційний суд постановив утримувати під вартою.

Російські силовики звинуватили ув'язнених Асана та Азіза Ахтемови в тому, що вони вчинили диверсію - нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального.

Адвокат Микола Полозов розповів, що стосовно Асана Ахтемова ФСБ розширила перелік звинувачень.

Пряма мова адвоката: "Слідство ФСБ посилило обвинувачення. До раніше висунутих обвинувачень у "вчиненні диверсії" додали організовану групу осіб і придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб".

Більше деталей: Санкція за цими статтями у РФ - від 12 до 20 та від 10 до 15 років позбавлення волі.

Полозов додав, що свідчення з обвинувачених "були вибиті нелюдськими тортурами".

Нагадаємо:

  • Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що затриманий окупантами Асан Ахтемов – її родич.
  • Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, нібито українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.

Теми: кримські татариокупаціяКримправа людини
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