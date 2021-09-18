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Оккупанты в Крыму выдвинули новые "обвинения" политзаключенному Ахтемову – адвокат

Суббота, 18 сентября 2021, 23:23
Оккупанты в Крыму выдвинули новые обвинения политзаключенному Ахтемову – адвокат
Российские силовики схватили Асана Ахтемова, фото Яндекса

Задержанному в оккупированном Россией Крыму Асану Ахтемову ФСБ предъявила новые "обвинения".

Источник: адвокат Николай Полозов в Facebook

Детали: 3 и 4 августа в Крыму оккупанты схватили 5 крымских татар - первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла, а также Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Всех задержанных оккупационный суд постановил удерживать под стражей.

Российские силовики обвинили заключенных Асана и Азиза Ахтемова в совершинии диверсиии – якобы они выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального.

Адвокат Николай Полозов рассказал, что в отношении Асана Ахтемова ФСБ расширила перечень обвинений.

Прямая речь адвоката: "Следствие ФСБ усилило обвинения. К ранее выдвинутым обвинениям в "совершении диверсии" добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц".

Больше деталей: Санкция по этим статьям в РФ - от 12 до 20 и от 10 до 15 лет лишения свободы.

Полозов добавил, что показания из обвиняемых "были выбиты нечеловеческими пытками".

Напомним:

  • Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что задержанный оккупантами Асан Ахтемов - ее родственник.
  • Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, якобы украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в ФСБ назвали посредником.

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Темы: крымские татарыоккупацияКрымправа человека
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