Оккупанты в Крыму выдвинули новые "обвинения" политзаключенному Ахтемову – адвокат
Задержанному в оккупированном Россией Крыму Асану Ахтемову ФСБ предъявила новые "обвинения".
Источник: адвокат Николай Полозов в Facebook
Детали: 3 и 4 августа в Крыму оккупанты схватили 5 крымских татар - первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла, а также Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Всех задержанных оккупационный суд постановил удерживать под стражей.
Российские силовики обвинили заключенных Асана и Азиза Ахтемова в совершинии диверсиии – якобы они выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального.
Адвокат Николай Полозов рассказал, что в отношении Асана Ахтемова ФСБ расширила перечень обвинений.
Прямая речь адвоката: "Следствие ФСБ усилило обвинения. К ранее выдвинутым обвинениям в "совершении диверсии" добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц".
Больше деталей: Санкция по этим статьям в РФ - от 12 до 20 и от 10 до 15 лет лишения свободы.
Полозов добавил, что показания из обвиняемых "были выбиты нечеловеческими пытками".
Напомним:
- Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что задержанный оккупантами Асан Ахтемов - ее родственник.
- Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, якобы украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в ФСБ назвали посредником.