Затриманий окупантами кримчанин виявився родичем заступниці Кулеби

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що серед затриманих 3-4 вересня у Криму є чоловік її троюрідної сестри – Асан Ахтемов.

Джерело: Джапарова у Facebook

Деталі: Заступниця міністра розповіла, що серед затриманих на півострові 5 кримських татар за сфабрикованою справою щодо "диверсії на ділянці газопроводу" є Асан Ахтемов. Наразі він перебуває за гратами.

Разом із ним також затримали його брата Азіза. Силовики звинувачують їх у виконанні диверсії. Обом кримчанам загрожує від 10 до 15 років. Джапарова каже, що брати піддавались фізичним та психологічним катуванням та тиску. З них вимагали зізнатись у злочині.

Так званий "суд" окупантів обрав запобіжний захід братам Ахметовим у вигляді утримання під вартою до 4 листопада. Так само як і заступнику голови Меджлісу кримського татарського народу Наріману Джелялу.

За словами батька затриманих братів та невістки, Асан дуже погано виглядав. Вони змогли його побачити, коли чоловіка заводили до зали суду. Родичів туди не пустили. Державний "адвокат" стверджує, що Асан почуває себе добре, але скаржиться на нудоту та біль у животі.

Джапарова нагадала, що затримали Асана Ахтемова вночі 3 вересня. Тоді до їх помешкання увірвались люди в масках і без пізнавальних знаків. Вони забрали Асана та відібрали телефони. Потім, зі слів його дружини, прийшла людина в цивільному, яка не представилась, показали якийсь документ та почався обшук. На місці вже були присутні двоє "понятих".

Зв’язку із Асаном немає досі, до нього не пускають на зустріч та не дозволяють говорити по телефону. Не пустили до затриманого і незалежного адвоката, з яким родина уклала договір.

Призначений окупантами "адвокат" повідомив, що його клієнт відмовляється від незалежного адвоката, не хоче з ним зустрічатись та розмовляти.

За словами цього ж "адвоката", Ахтемова планують відправити на експертизу до психіатричного диспансеру на 21 день.

Джапарова припускає, що у поле зору ФСБ брати Ахтемови могли потрапити оскільки спілкувались із Джелялом та ходили на різні кримськотатарські заходи в Криму, відвідували "суди" над іншими затриманими.

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