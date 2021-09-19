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Австралія була "щира, відкрита і чесна" з Францією — міністр

Неділя, 19 вересня 2021, 07:18
Австралія була щира, відкрита і чесна з Францією — міністр

Австралія була "щира, відкрита і чесна" з Францією щодо багатомільярдної оборонної угоди, яка була скасована у зв’язку зі створенням альянсу Британія-США-Австралія Aukus.

Джерело: міністр оборони Австралії Пітер Даттон у Sky News, Reuters, ABC

Пряма мова: "Припущення про те, що занепокоєність не була відзначена урядом Австралії, просто суперечать тому, що було публічно заявлено і, звичайно ж, тому, що публічно озвучувалося протягом тривалого часу…

Ми були щирими, відкритими і чесними".

Деталі: Даттон сказав, що розуміє, чому французи засмучені, але наполягав на тому, що це рішення Канберри не мало стати повною несподіванкою.

Раніше прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що він висловив "дуже серйозне занепокоєння" з приводу угоди президенту Франції Еммануелю Макрону в червні і дав зрозуміти, що Австралії "необхідно ухвалити рішення в наших національних інтересах".

Передісторія:

  • Австралія відмовилася від угоди 2016 року з Францією зі створення флоту звичайних підводних човнів, оголосивши про план будівництва як мінімум восьми атомних підводних човнів з використанням американських і британських технологій в рамках партнерства Aukus.
  • Цей крок розлютив Францію, спонукавши її відкликати своїх послів з Вашингтона і Канберри.
  • Париж назвав скасування угоди "ударом в спину". Міністр закордонних справ Франції - Жан-Ів Ле Дріан - звинуватив Австралію і США в "лукавстві", "серйозному порушенні довіри" і "зневазі".
  • У 2016 році замовлення Франції оцінювалося в 40 мільярдів доларів.

"Українська правда" у Threads

Теми: АвстраліяФранція
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