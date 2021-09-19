Австралия была "искренняя, открытая и честная" с Францией — министр

Австралия была "искренняя, открытая и честная" с Францией насчет многомиллиардного оборонного соглашения, которое было отменено в связи с созданием альянса Великобритания-США-Австралия Aukus.

Источник: министр обороны Австралии Питер Даттон в Sky News, Reuters, ABC

Прямая речь: "Предположения о том, что озабоченность не была отмечена правительством Австралии, просто противоречат тому, что было публично заявлено и, конечно же, тому, что публично озвучивалось в течение длительного времени...

Мы были искренними, открытыми и честными".

Детали: Даттон сказал, что понимает, почему французы расстроены, но настаивал на том, что это решение Канберры не должно было стать полной неожиданностью.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что он выразил "очень серьезное беспокойство" по поводу сделки президенту Франции Эммануэлю Макрону в июне и дал понять, что Австралии "необходимо принять решение в наших национальных интересах".

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