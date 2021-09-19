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Австралия была "искренняя, открытая и честная" с Францией — министр

Воскресенье, 19 сентября 2021, 07:18
Австралия была искренняя, открытая и честная с Францией — министр

Австралия была "искренняя, открытая и честная" с Францией насчет многомиллиардного оборонного соглашения, которое было отменено в связи с созданием альянса Великобритания-США-Австралия Aukus.

Источник: министр обороны Австралии Питер Даттон в Sky News, Reuters, ABC

Прямая речь: "Предположения о том, что озабоченность не была отмечена правительством Австралии, просто противоречат тому, что было публично заявлено и, конечно же, тому, что публично озвучивалось  в течение длительного времени...

Мы были искренними, открытыми и честными".

Детали: Даттон сказал, что понимает, почему французы расстроены, но настаивал на том, что это решение Канберры не должно было стать полной неожиданностью.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что он выразил "очень серьезное беспокойство" по поводу сделки президенту Франции Эммануэлю Макрону в июне и дал понять, что Австралии "необходимо принять решение в наших национальных интересах".

Предыстория:

  • Австралия отказалась от соглашения 2016 года с Францией по созданию флота обычных подводных лодок, объявив о плане строительства как минимум восьми атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий в рамках партнерства Aukus.
  • Этот шаг разозлил Францию, побудив ее отозвать своих послов из Вашингтона и Канберры.
  • Париж назвал отмену соглашения "ударом в спину". Министр иностранных дел Франции - Жан-Ив Ле Дриан - обвинил Австралию и США в "лукавстве", "серьезном нарушении доверия" и "пренебрежении".
  • В 2016 году заказ Франции оценивался в 40 миллиардов долларов.

Темы: АвстралияФранция
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