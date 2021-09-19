На Донбасі — шість порушень “тиші”, без втрат

18 вересня на Донбасі було 6 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу Новоселівки Другої противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.

В напрямку Нью-Йорка російські найманці стріляли зі станкових протитанкових гранатометів, в бік Південного та Катеринівки - з гранатометів різних систем.

Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.