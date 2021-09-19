На Донбасі — шість порушень “тиші”, без втрат
Неділя, 19 вересня 2021, 07:40
18 вересня на Донбасі було 6 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, поблизу Новоселівки Другої противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.
В напрямку Нью-Йорка російські найманці стріляли зі станкових протитанкових гранатометів, в бік Південного та Катеринівки - з гранатометів різних систем.
Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Українська правда