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На Донбассе — шесть нарушений "тишины", без потерь

Воскресенье, 19 сентября 2021, 07:40

18 сентября на Донбассе было 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Новоселовки Второй противник применил запрещенные Минскими  договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.

В направлении Нью-Йорка российские наемники стреляли из станковых противотанковых гранатометов, в сторону Южного и Катериновки - из гранатометов различных систем.

У Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщается, украинские защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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