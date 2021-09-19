На Донбассе — шесть нарушений "тишины", без потерь
Воскресенье, 19 сентября 2021, 07:40
18 сентября на Донбассе было 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, вблизи Новоселовки Второй противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.
В направлении Нью-Йорка российские наемники стреляли из станковых противотанковых гранатометов, в сторону Южного и Катериновки - из гранатометов различных систем.
У Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщается, украинские защитники открывали огонь в ответ.
Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Украинская правда