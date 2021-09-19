Коронавірус: у Росії черговий сплеск епідемії, смертність зросла
Неділя, 19 вересня 2021, 13:01
Число виявлених за тиждень в Росії випадків коронавірусу зросло вперше з середини липня, а показник летальності захворювання збільшився до 2,72%.
Джерело: ТАСС з посиланням на дані федерального оперативного штабу
Деталі: З 13 по 19 вересня в РФ зафіксували 134 858 нових заражень коронавірусом (тижнем раніше їх було 127 471), таким чином кількість хворих збільшилася на 5,8%.
Зокрема, Covid швидко поширюється по Москві – за останні 7 днів в столиці Росії виявили 15,6 тис. нових випадків, що на 44% перевищило показник попереднього тижня.
З 13 по 19 вересня від Covid померли 5 469 росіян, при цьому показник летальності захворювання збільшився до 2,72%.
Нагадаємо:
- Президент Росії Володимир Путін днями заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію.
- В оточенні президента РФ коронавірусну хворобу діагностували у співробітників служб протоколу, безпеки і пресслужби.