Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: у Росії черговий сплеск епідемії, смертність зросла

Неділя, 19 вересня 2021, 13:01
Коронавірус: у Росії черговий сплеск епідемії, смертність зросла
Фото інформпорталу "Ульянівська правда"

Число виявлених за тиждень в Росії випадків коронавірусу зросло вперше з середини липня, а показник летальності захворювання збільшився до 2,72%.

Джерело: ТАСС з посиланням на дані федерального оперативного штабу

Деталі: З 13 по 19 вересня в РФ зафіксували 134 858 нових заражень коронавірусом (тижнем раніше їх було 127 471), таким чином кількість хворих збільшилася на 5,8%.

Зокрема, Covid швидко поширюється по Москві – за останні 7 днів в столиці Росії виявили 15,6 тис. нових випадків, що на 44% перевищило показник попереднього тижня.

З 13 по 19 вересня від Covid померли 5 469 росіян, при цьому показник летальності захворювання збільшився до 2,72%.

Нагадаємо:

  • Президент Росії Володимир Путін днями заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію.
  • В оточенні президента РФ коронавірусну хворобу діагностували у співробітників служб протоколу, безпеки і пресслужби.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусРосіяепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
Усі новини...
Реклама: