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Коронавірус: у Росії черговий сплеск епідемії, смертність зросла

Неділя, 19 вересня 2021, 13:01
Фото інформпорталу "Ульянівська правда"

Число виявлених за тиждень в Росії випадків коронавірусу зросло вперше з середини липня, а показник летальності захворювання збільшився до 2,72%.

Джерело: ТАСС з посиланням на дані федерального оперативного штабу

Деталі: З 13 по 19 вересня в РФ зафіксували 134 858 нових заражень коронавірусом (тижнем раніше їх було 127 471), таким чином кількість хворих збільшилася на 5,8%.

Зокрема, Covid швидко поширюється по Москві – за останні 7 днів в столиці Росії виявили 15,6 тис. нових випадків, що на 44% перевищило показник попереднього тижня.

З 13 по 19 вересня від Covid померли 5 469 росіян, при цьому показник летальності захворювання збільшився до 2,72%.

Нагадаємо:

  • Президент Росії Володимир Путін днями заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію.
  • В оточенні президента РФ коронавірусну хворобу діагностували у співробітників служб протоколу, безпеки і пресслужби.

Теми: коронавірусРосіяепідемія
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