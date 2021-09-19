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Коронавирус: в России очередной всплеск эпидемии, смертность выросла

Воскресенье, 19 сентября 2021, 13:01
Фото с информпортала "Ульяновская правда"

Число выявленных за неделю в России случаев коронавируса выросло впервые с середины июля, а показатель летальности заболевания увеличился до 2,72%.

Источник: ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба

Детали: С 13 по 19 сентября в РФ зафиксировали 134 858 новых заражений коронавирусом (неделей ранее их было 127 471), таким образом количество больных увеличилось на 5,8%.

В частности, Covid быстро распространяется по Москве - за последние 7 дней в столице России выявили 15,6 тыс. новых случаев, что на 44% превысило показатель предыдущей недели.

С 13 по 19 сентября от Covid умерли 5 469 россиян, при этом показатель летальности заболевания увеличился до 2,72%.

Напомним:

  • Президент России Владимир Путин заявил на днях, что в его окружении обнаружили зараженных коронавирусом, поэтому он идет на самоизоляцию.
  • В окружении президента РФ коронавирусную болезнь диагностировали у сотрудников служб протокола, безопасности и пресс-службы.

Темы: коронавирусРосcияэпидемия
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