Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: в России очередной всплеск эпидемии, смертность выросла

Воскресенье, 19 сентября 2021, 13:01
Коронавирус: в России очередной всплеск эпидемии, смертность выросла
Фото с информпортала "Ульяновская правда"

Число выявленных за неделю в России случаев коронавируса выросло впервые с середины июля, а показатель летальности заболевания увеличился до 2,72%.

Источник: ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба

Детали: С 13 по 19 сентября в РФ зафиксировали 134 858 новых заражений коронавирусом (неделей ранее их было 127 471), таким образом количество больных увеличилось на 5,8%.

В частности, Covid быстро распространяется по Москве - за последние 7 дней в столице России выявили 15,6 тыс. новых случаев, что на 44% превысило показатель предыдущей недели.

С 13 по 19 сентября от Covid умерли 5 469 россиян, при этом показатель летальности заболевания увеличился до 2,72%.

Напомним:

  • Президент России Владимир Путин заявил на днях, что в его окружении обнаружили зараженных коронавирусом, поэтому он идет на самоизоляцию.
  • В окружении президента РФ коронавирусную болезнь диагностировали у сотрудников служб протокола, безопасности и пресс-службы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусРосcияэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: