Коронавирус: в России очередной всплеск эпидемии, смертность выросла

Число выявленных за неделю в России случаев коронавируса выросло впервые с середины июля, а показатель летальности заболевания увеличился до 2,72%.

Источник: ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба

Детали: С 13 по 19 сентября в РФ зафиксировали 134 858 новых заражений коронавирусом (неделей ранее их было 127 471), таким образом количество больных увеличилось на 5,8%.

В частности, Covid быстро распространяется по Москве - за последние 7 дней в столице России выявили 15,6 тыс. новых случаев, что на 44% превысило показатель предыдущей недели.

С 13 по 19 сентября от Covid умерли 5 469 россиян, при этом показатель летальности заболевания увеличился до 2,72%.

Напомним: