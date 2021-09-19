Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польські прикордонники знайшли три тіла на кордоні з Білоруссю

Неділя, 19 вересня 2021, 21:34
Польські прикордонники знайшли три тіла на кордоні з Білоруссю

Прикордонники Польщі знайшли на кордоні з Білоруссю три тіла. 

Джерело: Прикордонна служба Польщі у Twitter, "Укрінформ

Деталі: Інцидент трапився 19 вересня у прикордонному районі. Надалі розслідуванням займається прокуратура. Більше інформації прикордонники не написали. 

Проте речниця служби Анна Міхальська повідомила, що загиблими, ймовірно, є нелегальні мігранти. Останнім часом сотні нелегалів намагаються перетнути кордон, щоб потрапити в Європейський Союз. 

Нагадаємо:

  • Президент Польщі Анджей Дуда затвердив постанову про запровадження надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні через міграційну кризу, про що його просив уряд.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонПольщаміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
кордон
Російський губернатор закликав жителів Шебекіного їхати вже додому
Зеленський пояснив, коли Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни
Біля кордону Польщі з Калінінградом знайшли загадкову повітряну кулю
Останні новини
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
Усі новини...
Реклама: