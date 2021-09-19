Польські прикордонники знайшли три тіла на кордоні з Білоруссю

Прикордонники Польщі знайшли на кордоні з Білоруссю три тіла.

Джерело: Прикордонна служба Польщі у Twitter, "Укрінформ"

Деталі: Інцидент трапився 19 вересня у прикордонному районі. Надалі розслідуванням займається прокуратура. Більше інформації прикордонники не написали.

Проте речниця служби Анна Міхальська повідомила, що загиблими, ймовірно, є нелегальні мігранти. Останнім часом сотні нелегалів намагаються перетнути кордон, щоб потрапити в Європейський Союз.

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