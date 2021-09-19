Польські прикордонники знайшли три тіла на кордоні з Білоруссю
Неділя, 19 вересня 2021, 21:34
Прикордонники Польщі знайшли на кордоні з Білоруссю три тіла.
Джерело: Прикордонна служба Польщі у Twitter, "Укрінформ"
Деталі: Інцидент трапився 19 вересня у прикордонному районі. Надалі розслідуванням займається прокуратура. Більше інформації прикордонники не написали.
Проте речниця служби Анна Міхальська повідомила, що загиблими, ймовірно, є нелегальні мігранти. Останнім часом сотні нелегалів намагаються перетнути кордон, щоб потрапити в Європейський Союз.
Нагадаємо:
- Президент Польщі Анджей Дуда затвердив постанову про запровадження надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні через міграційну кризу, про що його просив уряд.