Польские пограничники нашли три тела на границе с Беларусью
Воскресенье, 19 сентября 2021, 21:34
Пограничники Польши нашли на границе с Беларусью три тела.
Источник: Пограничная служба Польши в Twitter, "Укринформ"
Детали: Инцидент произошел 19 сентября в пограничном районе. В дальнейшем расследованием занимается прокуратура. Больше информации пограничники не написали.
Однако пресс-секретарь службы Анна Михальский сообщила, что погибшими, вероятно, являются нелегальные мигранты. В последнее время сотни нелегалов пытаются пересечь границу, чтобы попасть в Европейский Союз.
Напомним:
- Президент Польши Анджей Дуда утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на польско-белорусской границе в связи с миграционным кризисом, о чем его просило правительство.