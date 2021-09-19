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Польские пограничники нашли три тела на границе с Беларусью

Воскресенье, 19 сентября 2021, 21:34
Польские пограничники нашли три тела на границе с Беларусью

Пограничники Польши нашли на границе с Беларусью три тела.

Источник: Пограничная служба Польши в Twitter, "Укринформ"

Детали: Инцидент произошел 19 сентября в пограничном районе. В дальнейшем расследованием занимается прокуратура. Больше информации пограничники не написали.

Однако пресс-секретарь службы Анна Михальский сообщила, что погибшими, вероятно, являются нелегальные мигранты. В последнее время сотни нелегалов пытаются пересечь границу, чтобы попасть в Европейский Союз.

Напомним:

  • Президент Польши Анджей Дуда утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на польско-белорусской границе в связи с миграционным кризисом, о чем его просило правительство.

Темы: границаПольшамиграция
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