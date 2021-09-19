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У Дуди анонсували зустріч із Зеленським на Генасамблеї ООН

Неділя, 19 вересня 2021, 23:00
Зеленський і Дуда

Президенти Польщі, України, Молдови та прем’єр Грузії зустрінуться у рамках перебування на Генеральній асамблеї ООН. 

Джерело: канцелярія Дуди

Деталі: Інформацію про спільну зустріч оприлюднили у графіку Дуди. Так, спільна зустріч Анджея Дуди, Володимира Зеленського, Майї Санду та Іраклія Гарібашвілі відбудеться 21 вересня о 20 годині у генеральному консульстві Польщі в Нью-Йорку. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, де виступить із промовою.

Повідомлялось, що можливість візиту президента Володимира Зеленського в США на Генеральну асамблею ООН опрацьовується, але остаточного рішення поки немає. 

Теми: ДудаЗеленський
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