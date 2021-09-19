У Дуди анонсували зустріч із Зеленським на Генасамблеї ООН

Президенти Польщі, України, Молдови та прем’єр Грузії зустрінуться у рамках перебування на Генеральній асамблеї ООН.

Джерело: канцелярія Дуди

Деталі: Інформацію про спільну зустріч оприлюднили у графіку Дуди. Так, спільна зустріч Анджея Дуди, Володимира Зеленського, Майї Санду та Іраклія Гарібашвілі відбудеться 21 вересня о 20 годині у генеральному консульстві Польщі в Нью-Йорку.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, де виступить із промовою.

Повідомлялось, що можливість візиту президента Володимира Зеленського в США на Генеральну асамблею ООН опрацьовується, але остаточного рішення поки немає.