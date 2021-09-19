У Дуды анонсировали встречу с Зеленским на Генассамблее ООН

Президенты Польши, Украины, Молдовы и премьер Грузии встретятся в рамках пребывания на Генеральной ассамблее ООН.

Источник: канцелярия Дуды

Детали: Информацию о совместной встреча обнародовали в графике Дуды. Так, общая встреча Анджея Дуды, Владимира Зеленского, Майи Санду и Ираклия Гарибашвили состоится 21 сентября в 20 часу в Генеральном консульстве Польши в Нью-Йорке.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, где выступит с речью.

Сообщалось, что возможность визита президента Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН прорабатывается, но окончательного решения пока нет.