Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Дуды анонсировали встречу с Зеленским на Генассамблее ООН

Воскресенье, 19 сентября 2021, 23:00
У Дуды анонсировали встречу с Зеленским на Генассамблее ООН
Зеленский и Дуда

Президенты Польши, Украины, Молдовы и премьер Грузии встретятся в рамках пребывания на Генеральной ассамблее ООН.

Источник: канцелярия Дуды

Детали: Информацию о совместной встреча обнародовали в графике Дуды. Так, общая встреча Анджея Дуды, Владимира Зеленского, Майи Санду и Ираклия Гарибашвили состоится 21 сентября в 20 часу в Генеральном консульстве Польши в Нью-Йорке.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, где выступит с речью. 

Сообщалось, что возможность визита президента Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН прорабатывается, но окончательного решения пока нет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДудаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Дуда
Зеленский поговорил еще и с Дудой: Россия, контрнаступление, ЗАЭС
Дуда сравнил Россию с диким зверем, которого надо пристрелить
Зеленский поговорил с Дудой о помощи и членстве Украины в НАТО
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: