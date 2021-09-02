Зеленський і Байден вивели відносини США та України на новий рівень – Кулеба
Четвер, 2 вересня 2021, 01:15
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч президентів США та України, зауваживши про новий рівень відносин країн.
Джерело: Кулеба у twitter
Пряма мова: "Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень".
Деталі: Кулеба додав, що результатом зустрічі є спільна заява, а також його з держсекретарем США Тоні Блінкеном робота з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства.
Нагадаємо:
- Україна пообіцяла Сполученим Штатам посилити покарання за ксенофобію та насильство проти представників спільноти ЛГБТ.
- Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".
- У спільній заяві двох країн під час візиту президента Володимира Зеленського до США йдеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.
- Сполучені Штати планують виділити Україні до кінця 2021 року 463 мільйони доларів на втілення реформ.
Українська правда