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Зеленський і Байден вивели відносини США та України на новий рівень – Кулеба

Четвер, 2 вересня 2021, 01:15
Зеленський і Байден вивели відносини США та України на новий рівень – Кулеба
Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч президентів США та України, зауваживши про новий рівень відносин країн.

Джерело: Кулеба у twitter

Пряма мова: "Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень".

Деталі: Кулеба додав, що результатом зустрічі є спільна заява, а також його з держсекретарем США Тоні Блінкеном робота з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ЗеленськийБайденКулеба Дмитро
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