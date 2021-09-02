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Зеленський прибув до Каліфорнії: мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою

Четвер, 2 вересня 2021, 09:26
Зеленський прибув до Каліфорнії: мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський 2 вересня прибув до Каліфорнії у рамках робочого візиту до США.

Джерело: Офіс президента у Telegram, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook

Дослівно: "На честь приїзду глави Української держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора". 

 
фото опу

Деталі: Повідомляється, що це перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.

За словами Кулеби, головна мета перебування президента у Сан-Франциско – це бізнес, інвестиції в українську економіку, насамперед в ІТ-сектор і аерокосмічну галузь.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США. 1 вересня відбулася його зустріч з президентом США Джо Байденом.  
  • Зеленський попросив президента Сполучених Штатів Америки вплинути на Росію заради звільнення українських полонених та політв'язнів; українська делегація передала в Білий дім список із 450 осіб.
  • Також у спільній заяві двох країн після зустрічі президентів ідеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.
  • Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийСШАдипломатичні відносини
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