Зеленський прибув до Каліфорнії: мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою
Четвер, 2 вересня 2021, 09:26
Президент Володимир Зеленський 2 вересня прибув до Каліфорнії у рамках робочого візиту до США.
Джерело: Офіс президента у Telegram, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook
Дослівно: "На честь приїзду глави Української держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора".
Деталі: Повідомляється, що це перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.
За словами Кулеби, головна мета перебування президента у Сан-Франциско – це бізнес, інвестиції в українську економіку, насамперед в ІТ-сектор і аерокосмічну галузь.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США. 1 вересня відбулася його зустріч з президентом США Джо Байденом.
- Зеленський попросив президента Сполучених Штатів Америки вплинути на Росію заради звільнення українських полонених та політв'язнів; українська делегація передала в Білий дім список із 450 осіб.
- Також у спільній заяві двох країн після зустрічі президентів ідеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.
- Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".
Українська правда