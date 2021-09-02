Зеленський прибув до Каліфорнії: мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою

Президент Володимир Зеленський 2 вересня прибув до Каліфорнії у рамках робочого візиту до США.

Джерело: Офіс президента у Telegram, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook

Дослівно: "На честь приїзду глави Української держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора".

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Деталі: Повідомляється, що це перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.

За словами Кулеби, головна мета перебування президента у Сан-Франциско – це бізнес, інвестиції в українську економіку, насамперед в ІТ-сектор і аерокосмічну галузь.

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