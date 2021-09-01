Новини 1 вересня: зустріч Зеленського і Байдена, заміна трьох міністрів

Зустріч Зеленського і Байдена: з’явились нові деталі, у Зеленського шукають заміну трьом міністрам — актуальні новини 1 вересня.

Про зустріч президентів США і України

Двостороння зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського відбудеться о 14:00 (о 21:00 за українським часом) 1 вересня в Овальному кабінеті Білого дому.

Зеленський першим питанням на зустрічі з Байденом планує обговорити тему тимчасово окупованого Донбасу і Криму.

Україна і США погодили співпрацю у сфері енергетики, підписавши відповідний документ - американська сторона планує інвестувати до 30 млрд доларів в українську атомну енергетику.

У Білому домі розповіли про ключові домовленості, які будуть досягнуті між Україною та США в рамках зустрічі президентів Зеленського і Байдена.

Держконцерн "Укроборонпром" за результатами переговорів у США уклав три угоди про співробітництво на загальну суму 2,5 млрд доларів щодо спільних розробок, постачання продукції та створення нових виробничих потужностей.

Про заміну міністрам

У найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

"Слуга народу" Олександр Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП — нардеп заявив, що проходить амбулаторне лікування після аварії і не готовий найближчим часом до "зайвої публічності".

Дмитро Кулеба, коментуючи висловлювання глави МЗС РФ про те, що Зеленський робить заяви "не від великого розуму", сказав, що сам Лавров "заблукав у трьох соснах російської історії".

​​Українська збірна на Паралімпійських іграх в Токіо за восьмий день змагань завоювала 2 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі.

Папа Римський Франциск висловився щодо ситуації в Афганістані, маючи на меті процитувати Ангелу Меркель, але помилково навів слова Путіна.

За добу 31 серпня в Україні зафіксували 2 075 нових випадків COVID-19, госпіталізували 874 особи, померли 44 хворих, одужали 925 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 157 049 людей.