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Новини 1 вересня: зустріч Зеленського і Байдена, заміна трьох міністрів

Середа, 1 вересня 2021, 21:00

Зустріч Зеленського і Байдена: з’явились нові деталі, у Зеленського шукають заміну трьом міністрам — актуальні новини 1 вересня.

Про зустріч президентів США і України

Двостороння зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського відбудеться о 14:00 (о 21:00 за українським часом) 1 вересня в Овальному кабінеті Білого дому.

Зеленський першим питанням на зустрічі з Байденом планує обговорити тему тимчасово окупованого Донбасу і Криму.

Україна і США погодили співпрацю у сфері енергетики, підписавши відповідний документ - американська сторона планує інвестувати до 30 млрд доларів в українську атомну енергетику.

У Білому домі розповіли про ключові домовленості, які будуть досягнуті між Україною та США в рамках зустрічі президентів Зеленського і Байдена.

Держконцерн "Укроборонпром" за результатами переговорів у США уклав три угоди про співробітництво на загальну суму 2,5 млрд доларів щодо спільних розробок, постачання продукції та створення нових виробничих потужностей.

Про заміну міністрам

У найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

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Українська правда

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