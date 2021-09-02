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Медведчуку продовжили домашній арешт

Четвер, 2 вересня 2021, 18:04
ФОТО: РИА

Підозрюваному у державній зраду куму Путіна Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці.

Джерело: засідання суду

Деталі: Клопотання про продовження запобіжного заходу розглядали у Печерському районному суді Києва. 

Так, суддя ухвалила задовольнити клопотання прокурора та продовжити запобіжний захід до 28 жовтня. Медведчук, як і раніше, повинен носити електронний браслет. 

Голова політради "Опозиційної платформи – За життя" вкотре заявив, що не згодний з рішенням. Він вважає, що таким чином із ним розправляється влада.

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт.
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака. 
  • Офіс генпрокурора завершив розслідування стосовно народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються в державній зраді та розграбуванні національних цінностей.

Українська правда
Теми: Медведчук


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