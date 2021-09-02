Підозрюваному у державній зраду куму Путіна Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці.

Джерело: засідання суду

Деталі: Клопотання про продовження запобіжного заходу розглядали у Печерському районному суді Києва.

Так, суддя ухвалила задовольнити клопотання прокурора та продовжити запобіжний захід до 28 жовтня. Медведчук, як і раніше, повинен носити електронний браслет.

Голова політради "Опозиційної платформи – За життя" вкотре заявив, що не згодний з рішенням. Він вважає, що таким чином із ним розправляється влада.

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