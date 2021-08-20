Прокуратура завершила слідство у справі про держзраду Медведчука і Козака

Офіс генпрокурора завершив розслідування стосовно народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються в державній зраді та розграбуванні національних цінностей.

Джерело: сайт Офісу генерального прокурора

Деталі: Розслідування встановило, що двоє депутатів допомогли владі Росії незаконно видобувати нафту та газ на території окупованого нею Криму.

Зокрема, вони передали окупаційній владі матеріальну та документальну базу щодо розробки родовища "Глибока". Воно розташоване в прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічні зоні України. За даними ОГП, без допомоги цих нардепів РФ знадобились би роки та величезні ресурси для освоєння ділянки з перспективними запасами на понад 38 млрд грн.

Крім того, за сприяння одного з нардепів в Криму створювався такий собі "правонаступник" зареєстрованого в Україні підприємства, щоб потім отримати на підставі уже наявних українських дозволів та готових технічних документів незаконні "дозволи" від держави-агресора.

Також, за даними слідства, Медведчук і Козак за вказівками російської влади збирали і передавали РФ інформацію про місця дислокації військових формувань та їх бойової підготовки, сприяли в залученні українців "до реалізації заходів на шкоду Україні для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі".

Йдеться про передачу конфіденційної інформації про одну з військових частин української армії, а також про активну участь у розробці так званого проєкту "Промінь". Він мав сприяти формуванню в Україні потрібної для РФ суспільної думки, прийняттю вигідних для РФ управлінських, економічних, політичних рішень, що руйнуватиме самостійність державної влади та незалежність у міжнародних відносинах.

"По суті вони надавали іноземній країні допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Це ніщо інше як державна зрада", - наголошується в повідомленні.

Матеріали провадження відкрили адвокатам Медведчука, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо козака виділені в окреме провадження у зв’язку із його розшуком, хоча основні слідчі дії стосовно нього також завершені.

Після ознайомлення захисту з усім доказовим масивом справа піде до суду.

Офіс генпрокурора чекає на "непростий судовий процес, у якому нам доведеться прийняти серйозний процесуальний бій".

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