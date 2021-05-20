Суд дав дозвіл на затримання Козака

Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Джерело: сайт СБУ, сайт Офісу генпрокурора

Дослівно СБУ: "Печерський районний суд м. Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака. Раніше слідчі СБУ оголосили його у розшук".

Деталі: В Офісі генпрокурора уточнили, що суд дозволив затримання нардепа для приводу його до суду для обрання запобіжного заходу.

Прокурори та слідчі проситимуть суд про взяття Козака під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

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