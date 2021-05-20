Суд дав дозвіл на затримання Козака
Четвер, 20 травня 2021, 14:34
Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.
Джерело: сайт СБУ, сайт Офісу генпрокурора
Дослівно СБУ: "Печерський районний суд м. Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака. Раніше слідчі СБУ оголосили його у розшук".
Деталі: В Офісі генпрокурора уточнили, що суд дозволив затримання нардепа для приводу його до суду для обрання запобіжного заходу.
Прокурори та слідчі проситимуть суд про взяття Козака під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.
Передісторія:
- 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру.
- Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
- В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
- 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій стеження.
- Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.
Українська правда