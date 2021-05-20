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Суд дав дозвіл на затримання Козака

Четвер, 20 травня 2021, 14:34
Фото slovoidilo.ua

Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Джерело: сайт СБУ, сайт Офісу генпрокурора

Дослівно СБУ: "Печерський районний суд м. Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака. Раніше слідчі СБУ оголосили його у розшук".

Деталі: В Офісі генпрокурора уточнили, що суд дозволив затримання нардепа для приводу його до суду для обрання запобіжного заходу. 

Прокурори та слідчі проситимуть суд про взяття Козака під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру.
  • Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
  • В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій стеження.
  • Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.

Українська правда
Теми: МедведчукСБУсудВерховна Рада


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