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Війна на Донбасі: Окупанти поранили українського військового

Понеділок, 20 вересня 2021, 07:40
Війна на Донбасі: Окупанти поранили українського військового

19 вересня окупанти на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – застосувавши  заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Відтак один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїну надали невідкладну домедичну допомогу та евакуювали до шпиталю. Стан його здоров’я – задовільний.

Зокрема, Новозванівку ворог обстрілював тричі, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 82 мм.

Поблизу Майорська російські окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, намагаючись спровокувати відповідь українських військових.

В напрямку Луганського та Новолуганського ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Оріхового найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того, на Донеччині зафіксували ворожий безпілотник  типу "Квадрокоптер". З його допомогою російсько-окупаційні війська скинули осколкову гранату ВОГ-17 поблизу Талаківки.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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