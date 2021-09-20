Война на Донбассе: Оккупанты ранили украинского военного
19 сентября оккупанты на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Таким образом один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.
Источник: штаб ООС
Детали: Воину оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
В частности, Новозвановку враг обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.
Вблизи Майорска российские оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ украинских военных.
В направлении Луганского и Новолуганского враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Орехово наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировали вражеский беспилотник типа "Квадрокоптер". С его помощью российско-оккупационные войска сбросили осколочную гранату ВОГ-17 вблизи Талаковки.