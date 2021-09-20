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Война на Донбассе: Оккупанты ранили украинского военного

Понедельник, 20 сентября 2021, 07:40
Война на Донбассе: Оккупанты ранили украинского военного

19 сентября оккупанты на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Таким образом один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Воину оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В частности, Новозвановку враг обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.

Вблизи Майорска российские оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ украинских военных.

В направлении Луганского и Новолуганского враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Орехово наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировали вражеский беспилотник типа "Квадрокоптер". С его помощью российско-оккупационные войска сбросили осколочную гранату ВОГ-17 вблизи Талаковки.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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