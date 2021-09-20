На виборах у Росії найближче до партії влади йдуть комуністи
Після підрахунку 76% протоколів на виборах до Держдуми Російської Федерації 5 партій долають п'ятивідсотковий бар'єр і попередньо потрапляють у нове скликання.
Джерело: РБК із посиланням на дані ЦВК РФ
Деталі: Партія влади "Єдина Росія" набирає 49,16%, КПРФ – 19,95%, ЛДПР – 7,59%, "Справедлива Росія – Патріоти – За правду" – 7,37%, партія "Нові люди" – 5,43%.
Більше 1% голосів також набирають "Партія пенсіонерів" (2,59%), "Комуністи Росії" (1,34%) і "Яблуко" (1,08%).
В одномандатних округах "Єдина Росія" поки виграє 87,12% мандатів (196 місць). КПРФ – 6,23% (14 мандатів), СР – 3,11% (7 мандатів). ЛДПР, "Яблуко", "Батьківщина", "Партія Роста" і "Громадянська платформа" беруть по одному мандату. Ще 3 місця у самовисуванців.
Явка на виборах у Держдуму по всій Росії станом на 18:00 неділі (за Москвою) оцінювалася у 45,15%.
У двох регіонах Росії КПРФ виграла вибори у "єдиноросів": це Якутія і Ненецький автономний округ.
У Якутії за комуністів проголосували 35,15% виборців, за ЄР – 33,2%. Третє місце займають "Нові люди" з результатом 9,87% – один із лідерів цієї партії, Сардана Авксентьєва, колишній мер Якутська.
"Єдина Росія" і "Справедлива Росія" подали в ЦВК Якутії скарги з вимогою перерахувати голоси.
У НАО у КПРФ 31,98% голосів виборців, "Єдина Росія" набрала 29,06% голосів, у ЛДПР 11,19%.
Перші дані щодо голосування у Санкт-Петербурзі з'явилися лише під 3 годину ночі. Результати електронного голосування в Москві затримуються "через велику кількість тих, хто переголосував", повідомив голова столичного громадського штабу Олексій Венедиктов.
Після обробки 90% бюлетенів на виборах губернатора Хабаровського краю лідирує чинний голова регіону Михайло Дегтярьов: він набирає 57,2% голосів. В інших регіонах також лідирують чинні керівники.
Нагадаємо: В Росії 17-19 вересня пройшло голосування за депутатів Держдуми VIII скликання, а також відбулися місцеві і регіональні вибори. Голосувати можна було і в електронному форматі.
Росіяни залучили до виборів, як стверджують у самій РФ, близько 150 тисяч жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України, яким Москва масово видавала паспорти.
Жителям ОРДЛО, яких везли голосувати в Ростовську область, видавали сухпайки.