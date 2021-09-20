Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На выборах в России ближе всего к партии власти идут коммунисты

Понедельник, 20 сентября 2021, 09:13
На выборах в России ближе всего к партии власти идут коммунисты
Выборы в РФ, Picture Alliance

После подсчета 76% протоколов на выборах в Госдуму Российской Федерации 5 партий преодолевают пятипроцентный барьер и предварительно попадают в новый созыв.

Источник: РБК со ссылкой на данные ЦИК РФ

Детали: Партия власти "Единая Россия" набирает 49,16%, КПРФ – 19,95%, ЛДПР – 7,59%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 7,37%, партия "Новые люди" – 5,43%.  

Больше 1% голосов также набирают "Партия пенсионеров" (2,59%), "Коммунисты России" (1,34%) и "Яблоко" (1,08%).

В одномандатных округах "Единая Россия" пока выигрывает 87,12% мандатов (196 мест). КПРФ – 6,23% (14 мандатов), СР – 3,11% (7 мандатов). ЛДПР, "Яблоко", "Родина", "Партия Роста" и "Гражданская платформа" берут по одному мандату. Еще 3 места у самовыдвиженцев.

Явка на выборах в Госдуму по всей России по состоянию на 18:00 воскресенья (по Москве) оценивалась в 45,15%.

В двух регионах России КПРФ выиграла выборы у "единороссов": это Якутия и Ненецкий автономный округ.

В Якутии за коммунистов проголосовали 35,15% избирателей, за ЕР – 33,2%. Третье место занимают "Новые люди" с результатом 9,87% – один из лидеров этой партии, Сардана Авксентьева, бывший мэр Якутска. 

"Единая Россия" и "Справедливая Россия" подали в ЦИК Якутии жалобы с требованием пересчитать голоса.

В НАО у КПРФ 31,98% голосов избирателей, "Единая Россия" набрала 29,06% голосов, у ЛДПР 11,19%.

Первые данные по голосованию в Санкт-Петербурге появились к 3 часам ночи. Результаты электронного голосования в Москве задерживаются "из-за большого количества переголосовавших", сообщил глава столичного общественного штаба Алексей Венедиктов. 

После обработки 90% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края лидирует действующий глава региона Михаил Дегтярев. Он набирает 57,2% голосов. В остальных регионах также лидируют действующие руководители.

Напомним: В России 17–19 сентября прошло голосование за депутатов Госдумы VIII созыва, а также состоялись местные и региональные выборы. Голосовать можно было и в электронном формате. 

Россияне привлекли к выборам, как утверждают в самой РФ, порядка 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которым Москва массово выдавала паспорта.

Жителям ОРДЛО, которых везли голосовать в Ростовскую область, выдавали сухпайки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: