На выборах в России ближе всего к партии власти идут коммунисты

После подсчета 76% протоколов на выборах в Госдуму Российской Федерации 5 партий преодолевают пятипроцентный барьер и предварительно попадают в новый созыв.

Источник: РБК со ссылкой на данные ЦИК РФ

Детали: Партия власти "Единая Россия" набирает 49,16%, КПРФ – 19,95%, ЛДПР – 7,59%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 7,37%, партия "Новые люди" – 5,43%.

Больше 1% голосов также набирают "Партия пенсионеров" (2,59%), "Коммунисты России" (1,34%) и "Яблоко" (1,08%).

В одномандатных округах "Единая Россия" пока выигрывает 87,12% мандатов (196 мест). КПРФ – 6,23% (14 мандатов), СР – 3,11% (7 мандатов). ЛДПР, "Яблоко", "Родина", "Партия Роста" и "Гражданская платформа" берут по одному мандату. Еще 3 места у самовыдвиженцев.

Явка на выборах в Госдуму по всей России по состоянию на 18:00 воскресенья (по Москве) оценивалась в 45,15%.

В двух регионах России КПРФ выиграла выборы у "единороссов": это Якутия и Ненецкий автономный округ.

В Якутии за коммунистов проголосовали 35,15% избирателей, за ЕР – 33,2%. Третье место занимают "Новые люди" с результатом 9,87% – один из лидеров этой партии, Сардана Авксентьева, бывший мэр Якутска.

"Единая Россия" и "Справедливая Россия" подали в ЦИК Якутии жалобы с требованием пересчитать голоса.

В НАО у КПРФ 31,98% голосов избирателей, "Единая Россия" набрала 29,06% голосов, у ЛДПР 11,19%.

Первые данные по голосованию в Санкт-Петербурге появились к 3 часам ночи. Результаты электронного голосования в Москве задерживаются "из-за большого количества переголосовавших", сообщил глава столичного общественного штаба Алексей Венедиктов.

После обработки 90% бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края лидирует действующий глава региона Михаил Дегтярев. Он набирает 57,2% голосов. В остальных регионах также лидируют действующие руководители.

Напомним: В России 17–19 сентября прошло голосование за депутатов Госдумы VIII созыва, а также состоялись местные и региональные выборы. Голосовать можно было и в электронном формате.

Россияне привлекли к выборам, как утверждают в самой РФ, порядка 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которым Москва массово выдавала паспорта.

Жителям ОРДЛО, которых везли голосовать в Ростовскую область, выдавали сухпайки.