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Мешканцям ОРДЛО, які їхали голосувати в РФ, видавали сухпайки – ЗМІ

Неділя, 19 вересня 2021, 23:45
Фото: ТАСС

Українським громадянам з окупованих територій Донецької та Луганської областей з російськими паспортами, яких везли голосувати у Ростовську область на виборах до Думи Росії, видавали сухпайки. 

Джерело: "Спектр"

Деталі: За інформацією журналістів, процес транспортування "виборців" був дуже добре налагоджений. Українські громадяни із паспортами РФ їхали на спеціальних автобусах та перетинали кордон по зеленому коридору, не затримуючись у чергах. До кожної групи був приставлений так званий "старший", який контролював списки та наявність вказаних осіб на місці. 

І якщо раніше, щоб доїхати до Ростовської області з Донецьку потрібно було платити 550 рублів за поїздку, то для участі в голосуванні поїздка була безкоштовною. Окрім того, охочим взяти участь у виборах видавали сухпайки, які містили воду, яблуко, печиво, цукерку тощо. 

 
Фото телеграмм-каналу Donetchanyn

Багато тих, хто погодився їхати в Росію, використовували цю можливість для відвідин магазинів, оскільки там товари дешевше, ніж у псевдореспубліках. 

Джерела "Спектру" стверджували, що "планова" цифра тих, хто має поїхати на громадському транспорті проголосувати на виборах з ОРДЛО складала 30 тисяч

Проте, якщо порахувати кількість анонсованих рейсів та осіб, яких могли в них помістити, то виходить значно більша цифра – понад 130 тисяч виборців. "Спектр" зазначає, що ці цифри умовні. Проте в Росії вже порахували, що участь у виборах взяли близько 150 тисяч мешканців Донбасу. 

Окрім того, відомо, що ті, хто не поїхав голосувати на дільниці, передавали свої паролі і логіни реєстрації на порталі державних послуг так званим "старшим". Ті могли голосувати замість них або ж разом відвідували разом спеціальні центри, де організовано голосували онлайн.

Що передувало: Невідомі опублікували відео, в якому з акаунтів мешканців так званої "ЛНР" онлайн голосують за партію влади на виборах в Росії. 

Нагадаємо:

  • У райони Ростовської області, куди на вибори звезли жителів ОРДЛО, не пустили спостерігачів.
  • Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії. 
  • Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – їм погрожують штрафами та звільненнями.
  • У Ростовській області громадянам України, яких звезли із псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", видали паспорти РФ прямо перед голосуванням на російських виборах.

Теми: ОРДЛОРосіявибори
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